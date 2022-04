DIM venció como forastero 2-3 al Atlético Bucaramanga en el juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2022 – I, que se disputó en el Alfonso López.

El ‘poderoso’ fue de menos a más y le pudo dar vuelta a un compromiso en el que siempre fue abajo en el marcador. Sobre el minuto 90′ apareció el capitán, Andrés Cadavid para poner el 2-3 final.

Sobre este resultado, la anticipada clasificación y el rendimiento de sus jugadores habló Julio Avelino Comesaña en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“Siempre saco la cuenta de 50% +1, es decir, 30 puntos +1, aunque yo creería que con 30 ya estamos, pero me gustaría hacer más puntos”, inició.

Y agregó que “nosotros hemos venido jugando con el mismo grupo y haciendo algunas variantes por lesiones y ha habido buena respuesta de los futbolistas que no han tenido competencia. Es un equipo que pelea hasta el final, con buenos jugadores y algunos están potenciando su nivel”.

Finalizó hablando sobre su objetivo en el club ¿Copa, Liga o Sudamericana? “Como objetivo personal y no del club, es la clasificación a las finales. Yo, ni los hinchas resistiríamos una eliminación más. Lo que no quiere decir que las otras no nos interese. La otra vez jugamos Copa Betplay y ganamos y la Sudamericana es la gran ilusión. Tenemos el deseo de pasar a la otra ronda y ahí vamos”.

“Llevamos seis meses en el club y en este momento no me hago películas raras, vamos en el día a día y ojalá que terminen bien las cosas”, agregó.

Rueda de prensa