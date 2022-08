DIM: ¿Jackson Martínez en 2023?

Volver a ver a Jackson Martínez jugando con Independiente Medellín es un deseo de muchos que tiene novedades. ¡Hay noticia sobre esa situación!

El delantero de 35 años está convencido del regreso. Quiere volver a jugar. No lo hace desde mediados de 2020. Se ha recuperado de las lesiones que empezaron a relegarlo en las posibilidades. De hecho se le ha visto entrenando de nuevo con Leonel Álvarez como DT junto al plantel de Águilas Doradas. Y entonces viene la duda: ¿Por qué no en el DIM? Y muchos van más allá. ¿Por qué no pensar en su regreso al plantel profesional?

La versión del regreso de Jackson Martínez al DIM

Se dijo en el programa Al Rojo Vivo. Es versión del General Marco Antonio. Y dice: “Ya hablaron, hubo reunión”, fue lo primero. Se refirió a los diálogos que se habrían tenido entre el club y el jugador. A partir, su información es: “En un alto porcentaje, Jackson va a estar cerca del DIM pero no jugaría este semestre con el equipo por una simple razón: va a tener un hijo, su esposa está en Portugal y le está pidiendo que los primeros meses esté con ella”.

Y agregó: “Ya hubo diálogo entre las partes. El DIM y Jackson Martínez están interesados, pero va ser difícil que se dé este semestre por la situación personal de Jackson”. Por eso la conclusión es que el regreso del goleador quedaría para el 2023. En ese momento regresaría al país con la firme intención de volver a vestir la camiseta de Independiente Medellín.

Lo hizo con éxito entre 2004 y 2009 cuando fue protagonista de una transferencia el fútbol mexicano (Jaguares de Chiapas). En el tiempo en el que estuvo, hizo parte del título de 2009, en el que además fue el máximo anotador (18 goles). El deseo es volver por más luego de las experiencias en FC Porto, Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense.