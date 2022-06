El fútbol colombiano entró en una pequeña controversia por el tiempo de juego efectivo, teniendo en cuenta las diferentes críticas que hay en contra del Junior de Barranquilla tras juego ante Millonarios.

Y es que en dicho compromiso, el conjunto Tiburón protagonizó una pérdida deliberada de tiempo, la cual no fue bien vista por varios personajes relacionados en el fútbol, entre ellos periodistas que arremetieron contra el cuadro que dirige Juan Cruz Real.

Uno de los que habló al respecto fue Andrés Cadavid, quien atendió a ESPN este viernes y allí defendió lo hecho por aquellos jugadores que queman tiempo.

“Esto lo ganan los vivos. Eso se hizo para la gente de calle, inteligente, viva, que tiene ese clic de decir ‘aquí no me gana nadie’. Esto no se hizo para gente pasiva. Esto se hizo para gente que debe tomar decisiones en milésimas de segundo”, inició.

Y agregó que “aquí valen todas la mañas, después de tener una medalla en el pecho, en tu casa tu familia alegre, después de que pueda conseguir un buen contrato quién te puede decir algo: ‘no es que te tiraste’ No nos pongamos de que hay que jugar a lo bien, no, el fútbol es para gente viva, para gente mañosa, que quiere ganar cosas”.

“Si estoy aferrado a un sueño y solo falta un minuto y si me tengo que tirar me tiro, ya ellos verán qué hacen. Muchas gente le da rabia que ese equipo fue campeón. Bueno y por qué no fue capaz de descifrar ese estilo, entonces por que no hace eso y usted hubiera quedado campeón. Cuando uno está en el terreno de juego la gente no entiende los pensamientos que genera en la cabeza”, siguió.