¡Con todo! Mensaje de Pipe Pardo a César Augusto Londoño

Pipe Pardo entendió que César Augusto Londoño lo acusó, al aire, de pedirle al DT de Envigado que se dejaran ganar. ¡Y así salió a responderle! Fuerte.

Fue lo primero que dijo en la rueda de prensa tras el triunfo sobre Envigado (2-1). “Quería decirle al señor César Augusto Londoño, por la afirmación que él dio que supuestamente en el partido anterior yo le había dicho al técnico de Envigado que supuestamente se tenía que dejar ganar, solo le quiero decir que a mí como jugador me puede criticar y decir todo lo que quiera, pero como persona no puede manchar lo que yo soy. Soy una persona honesta, leal, respetuosa, que ha conseguido las cosas con el sudor de su frente y por algo estuve mucho tiempo por fuera. Nadie me ha regalado nada. Solo quería decirle que por favor pida disculpasen su programa”.

La rueda de prensa de Independiente Medellín tras el triunfo sobre Envigado (Dimayor)

Lo que dijo César Augusto Londoño sobre Independiente Medellín y un partido de 2021

“Y a esto que acabo de escuchar de Alberto Suárez, le tengo que agregar un hecho que sucedió en un partido entre Independiente Medellín y Once Caldas hace creo que torneo y medio. Del Once Caldas, que estaba eliminado, dependía la clasificación del Medellín y Once Caldas ganó ese partido. No clasificó el Medellín. Un jugador del DIM les dijo a los de Once Caldas que les ofrecía plata para perder. Ya son dos casos que se unen con Independiente Medellín. No voy a mencionar el nombre por ahora”.