Medellín recibirá dinero por venta de jugador al Palmeiras

El exvolante del Deportivo Independiente Medellín, Eduard Atuesta, no continuará en Los Angeles FC.

El mediocampista dejará el equipo de la MLS, al que llegó para el primer semestre del 2018, y será nuevo jugador del bicampeón de la Copa Libertadores, Palmeiras.

El nacido en Vélez (Santander) firmaría contrato con el elenco del fútbol de Brasil hasta diciembre del 2026.

Al conjunto californiano le entrarían cerca de 4 millones de dólares por el 70 % del pase del joven de 24 años. El Rojo también recibirá dinero por la venta de Eduard Atuesta – por derechos de formación -.

En la temporada 2021, el surgido en el DIM disputó 2.130 minutos en 24 partidos, todos de titular y marcó 2 goles.

Con el Poderoso actuó del 2016-I al 2017-II y ganó un título – la sexta estrella -.

LAFC are in advanced talks to transfer Eduard Atuesta to Brazilian giants Palmeiras, source confirms. ESPN Brazil 1st. Expected to get done soon.

Source adds the fee will be around $4 million. Atuesta, 24, made 96 apps with LAFC, named to 2019 MLS Best XIhttps://t.co/iWvKiGGNpc

— Tom Bogert (@tombogert) December 12, 2021