Cuando Alfredo Morelos y David González fueron compañeros en el DIM

El fútbol tiene una manera particular de entrelazar historias. Alfredo Morelos y David González, quienes protagonizaron un polémico episodio en la final de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, alguna vez compartieron equipo y objetivos en el DIM. Fue en 2015, bajo la dirección técnica de Hernán Torres y luego de Leonel Álvarez, cuando sus caminos coincidieron en el club que los llevó a disputar una final en el primer semestre de aquel año.

David González llegaba al Medellín tras una extensa carrera internacional. Había jugado en Turquía (Çaykur Rizespor), Inglaterra (Manchester City y Leeds United, entre otros) y Escocia (Aberdeen), además de tener pasos por Deportivo Pasto y Águilas Doradas. Su retorno al equipo que lo formó como arquero fue visto como un gran refuerzo para un plantel que buscaba la gloria.

Al mismo tiempo, Alfredo Morelos estaba en su segundo año como profesional, buscando consolidarse como una de las promesas del fútbol colombiano. Su juventud y potencia goleadora lo posicionaban como un delantero a seguir. Y bajo la dirección de experimentados técnicos y la compañía de referentes como González, encontró un entorno ideal para desarrollarse.

Ambos solían ser suplentes en aquel año del Poderoso. De hecho lo fueron en la final que el DIM disputó ante Deportivo Cali en 2015-1. Solo el Búfalo jugó unos minutos en la ida (reemplazó a Vladimir Marín). No hubo título para ellos.

Nueve años después, el destino los pone en veredas opuestas: David González como director técnico de Deportes Tolima y Alfredo Morelos como uno de los refuerzos estrella de Atlético Nacional. En el partido de ida de la final de la Liga BetPlay II-2024, un cruce entre ambos generó una gran controversia.

Sobre los últimos minutos del encuentro, González se acercó a Morelos, quien estaba por ingresar al terreno de juego y le dirigió unas palabras que provocaron una reacción airada del delantero. Las emociones a flor de piel marcaron el cierre del juego y derivaron en declaraciones cruzadas tras el partido.

“Sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope. Perdí mi temperamento y mi cabeza. Fue un momento en que volví a ser el jugador que era, y la verdad que me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control”.