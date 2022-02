Comesaña y su justificación por el cambio de Felipe Pardo

No quedó clara la razón de la salida de Felipe Pardo, si fue una lesión o decisión técnica, dado que el jugador no cumplía un buen trabajo mientras compitió.

Julio Comesaña respondió ese interrogante seco. Pocos detalles. No amplió la explicación acerca de la decisión que derivó en la sustitución de Felipe Pardo a los 27 minutos por Ever Valencia. Decían en la transmisión de televisión, que el jugador no estaba bien.

Hasta cierto punto, la explicación del técnico se orientaba en ese sentido, pero nunca dejó claro en la conferencia de prensa si se trató de un tema médico o algún comportamiento de su pupilo no le gustó.

“El cambio de Pardo fue porque pensé que no estaba en condiciones de seguir en el partido y puse otro jugador para que haga la tarea que tenía que hacer”, confirmó el técnico.

El club tampoco se ha pronunciado acerca de una eventual lesión. La sensación que deja esta situación fue la de un relevo por determinación del técnico porque no le gustó el desempeño del futbolista.