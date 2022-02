“No quiso jugar”. Crítica de Julio Comesaña a Santa Fe

Esta vez el entrenador del Independiente Medellín, Julio Comesaña, se refirió a un comportamiento poco leal, en su concepto. Cree, además, que hubo complicidad del árbitro Hinestroza en permitir que el juego se hiciera lento.

El entrenador del Poderoso insiste en que el segundo tiempo hubo un equipo que sí quería jugar, el suyo, contra otro (Santa Fe), que “no quiso jugar”. Dice que hubo mucho trámite lento porque “se tiraba el arquero, los balones se perdían. El juego se hizo lento”.

Del árbitro también criticó que anuló dos jugadas que para él eran legítimas. Allí se pudo llegar al empate. Pero el árbitro paró. Le preguntaron acerca de la reacción de él en esos momentos. “Paró porque había alguien en el suelo. Yo no escuché nada. No vi nada raro (…) después hubo otra jugada igual, sigue, no pita nada y para la jugada”.

Comesaña aclaró: “No estoy hablando de que nos robaron”. Dijo que el arbitraje, en el tema disciplinario, no estuvo bien. No quiso criticar al adversario por esa forma de jugar, que aunque no esté de acuerdo, de cualquier forma el resultado lo afectó. Buscará con los suyos mejorar.