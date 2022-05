Comesaña, previo al partido clave: “No digo que no me interesa la Sudamericana”

Una aclaración necesaria ante la malinterpretación de algunos. Comesaña insiste en que la prioridad es la Liga, pero no por eso tirarán la Sudamericana.

Más allá de que solo ganó un partido en la fase de grupos, el Poderoso llegó a la quinta fecha dependiendo de sí mismo para avanzar. Tendrá duelos directos con Internacional y Guaireña. ¡Y claro que va por la clasificación! Aquella declaración del DT hablando de la Sudamericana al no ponerla como prioridad, no resta para nada en la intención de clasificación con la que el plantel llegó al duelo en Brasil. El DT volvió a aclarar la intención del DIM en el certamen internacional.

Lo que dijo Julio Comesaña de la Liga BetPlay y la Sudamericana

Hablando para Telemedellín Sports a menos de 24 horas del partido ante Internacional de Porto Alegre, el DT sintió la necesidad de volverá tocar el tema: “Dije -y lo sostengo- que mi prioridad es la Liga porque representa muchas cosas en el presente y hacia el futuro. También dije que el corazón nuestro y las oportunidades que se nos puedan presentar, siempre que enfrentemos un partido queremos ganarlo. Esta es una oportunidad maravillosa que nos da el trabajo del equipo: llegar a este partido con posibilidades y después recibir a Guaireña en casa”, fue lo primero.

Agregó: “Los dos equipos que nos llevan puntos juegan con nosotros. Entonces si aspiramos a seguir, debemos hacer hasta lo imposible para tratar de ganar este partido. Si no, hubiéramos dejado al equipo en casa y hubiéramos traído otro. Vinimos con toda la gente que podíamos traer. Todos están en la misma tónica de hacer un juego que nos permita ganar”.

Y para finalizar, de nuevo aclarando, dijo: “No digo que no me interesa la Sudamericana. Digo que la prioridad es la Liga por muchas razones que había que hablarlas pero… ¿quién no va a querer ganar y clasificar a otra ronda de Sudamericana? No es que no me interesa. Es una gran oportunidad. Pero cuando me hablan de prioridades, ¿qué es lo más importante para mí? La Liga. Pero cada vez que vamos a jugar queremos ganar y pasar de ronda. Vamos a hacer el esfuerzo en todos los partidos que juguemos, sin ninguna duda”.