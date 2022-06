Comesaña: “Me causa dolor salir del DIM” y mención al ‘Bolillo’ Gómez

Julio Avelino Comesaña sigue hablando de su salida del Independiente Medellín tras confirmar diferencias con el presidente Daniel Ossa y el mismo Raúl Giraldo (máximo accionista).

Ahora el turno fue para Planeta Fútbol de Antena 2, espacio donde este miércoles, Comesaña habló sobre lo mismo e incluso repitió respuestas que dio a otros medios. Lo diferente aquí fue que habló con Daniel Ossa para aclarar la situación. Además reconoció que su salida le causó dolor.

“Me citaron después del partido en Bogotá contra La Equidad. Raúl Giraldo y el señor Daniel Ossa (Presidente). La reunión fue larga, pero lo formal duró 10 minutos. Raúl me dijo que habían decidido un cambio de entrenador y tocaba ver cómo se arreglaba la finalización del contrato de manera anticipada. No pregunté Por qué ni nada”, inició el DT.

Sobre las diferencias con el presidente, dijo que “es un hombre muy joven en el fútbol. Medellín no es una institución fácil y de pronto el recorrido mío lo limita o algo. Pero nunca tuvimos enfrentamiento de ningún tipo, para nada. Tuve una charla con él”.

“Me causa dolor salir del Medellín. Me parece que el equipo había dado un paso hacia adelante para el futuro. Trabajamos sobre lo que hizo Hernán Darío Gómez”, confesó Comesaña.

Por último concluyó hablando sobre su relación con la hinchada. “Es como en cualquier lado. No son 50 o 100 personas. La mitad de Antioquia es hincha de Medellín. Hay gente que no está contenta con uno. Me pasa también en Barranquilla. No he tenido ningún problema, jamás me vinieron a apretar a mí. Cantan y dicen cosas en la cancha”.