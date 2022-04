“Este DIM no se preparó para ganar una Sudamericana”

Así lo dijo el DT de Independiente Medellín sobre la Sudamericana en la que el DIM jugará su cuarto partido. “¿Para qué nos vamos a engañar?”.

Fue una rueda de prensa llena de sinceridad por parte del entrenador uruguayo. Independiente Medellín ya eliminó a América de Cali y empató visitando a Guaireña. Ahora será local ante 9 de octubre en un partido clave, dentro del grupo en el que Comesaña está convencido que Independiente Medellín puede dar la pelea.

La explicación de Comesaña sobre el DIM y el deseo de ganar la Sudamericana

“Cuando hablamos de prioridades, nosotros los suramericanos no estamos acostumbrados a priorizar. Todas las prioridades nuestras son desde la emoción, el corazón y tienen validez. Lo que quisiéramos lograr. Pero eso lo decimos sin analizar si estamos en condiciones de lograrlo”, empezó diciendo.

Luego, aterrizado en el caso del DIM, dijo: “A este equipo en este momento se le están pidiendo una cantidad de cosas que nosotros no estamos… es el mismo equipo del año pasado, con Pipe Pardo que ha hecho cosas importantes con intermitencias, y Luciano Pons. Cuando se fue Vladimir nos vimos obligados a algo que no había hecho (sistema de juego), que es limitado en algunas cosas y así limitamos a los rivales”.

Y agregó: “La prioridad mía, lo digo sinceramente, es la Liga. El club no puede quedar otra vez afuera. Sería una decepción tremenda. En la Sudamericana estamos con el deseo enorme de pelear y pasar a otra ronda, pero sabiendo que para ganar y llegar a las últimas etapas, es bastante complicado. Hay que prepararse y este equipo no se preparó para ganar una Sudamericana. ¿Entonces para qué nos vamos a engañar?”.

Cerró con la promesa para la afición: “Vamos a hacer todo y estamos en condiciones de dar la pelea para pasar, pero a mí lo que no me deja dormir es la Liga y la Sudamericana no me va a hacer olvidar de la Liga. Tengo el deseo de ganar todo lo que pongan, pero también hago mis reflexiones y lo tomo con calma”.