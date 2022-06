Comesaña a presidente del DIM: "No le da el cuero para hablar conmigo"

Molesto por lo que se dijo de su salida, Julio Avelino Comesaña no tuvo piedad con Daniel Ossa, presidente del DIM. “Es un aparecido”.

Desde el principio, la última rueda de prensa de Comesaña al mando del Independiente Medellín empezó a dejar pistas sobre la situación. Tras no ser campeón, la dirigencia lanzó un comunicado que hablaba de “mutuo acuerdo” para romper el vínculo con el entrenador, pero parece que no fue tan así. Pelo e’ burra no se quedó callado.

En diálogo con El Vbar Caracol, el DT arremetió contra Daniel Ossa: “Yo no me fui, me fueron. El presidente se reunía con hinchas y accedía a un montón de cosas. Yo lo respetaba, pero hablaba más con Raúl Giraldo. El Medellín tiene poder de convocatoria muy grande; poder económico, no sé si lo tenga. Poder político, no tiene”.

Acusándolo de crear un mal ambiente en su contra y de no saber de fútbol, Comesaña contó que Ossa dio a entender que él tenía problema con los jugadores por su edad, algo que el colombo-uruguayo no concibe.

“Ojalá que todo esto que se hizo no se tire con la borda, pero el señor Daniel Ossa me tiene que respetar a mí, porque lo que está haciendo no le está cuidando la plata a su tío, ni al club, porque está haciendo las cosas de manera equivocada. Tengo 74, él 34 años. Es un aparecido. No le da el cuero para sentarse a hablar conmigo”, disparó Julio Avelino. Está claro que todo terminó mal entre las partes y el futuro directivo del DIM es incierto.