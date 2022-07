Christian Marrugo: contrato que firmó con DIM y detalles de su retiro

En las últimas horas, Christian Marrugo, uno de los regreso del DIM para este temporada, habló con Gente Pasión y Fútbol sobre su llegada al equipo, su futuro y su estado físico.

“Firme por un año con el Medellín… Tuve un técnico que en su momento me dijo que lo que más valora un técnico es la actitud, las ganas y puedo estar mala con el balón, pero la actitud siempre estará”, inició.

Luego sobre la inter del equipo y el trabajo de David González. “Lo importante es que David nos conoció a todos los que estamos y sabe cada quien en qué posición se siente mejor y nos ha dado todos los correctivos. Ha quedado claro lo que quiere David y todo estamos dispuestos a hacer el trabajo que él quiere”.

“Todos los volantes tenemos mucha movilidad. Yo puedo descender y (Andrés) Ricaurte jugar de diez. Creo que estamos manejando unos movimientos muy claros. Sin invadir zonas”, agregó.

“Creo que hemos entendido lo que quiere David. Creo que vamos bien, hay que tener los pies sobre la tierra. Falta mucho por recorrer. Hay que disfrutar nosotros, después la gente y vamos alimentando esto que queremos”.

Finalmente habló sobre su retiro: “Siempre voy año con año. Miro si sirvo para el equipo si tengo futbol, si estoy aportando, pero sí o sí me retiro acá”.

“Hice todo los posible por estar acá, por eso le agradecí a Águilas por la oportunidad y por eso estoy acá, por mis números y no por ídolo. Me gano las cosas, nadie me lo ha regalado y como lo he dicho, acá termino mi carrera, un año o dos años. Eso lo dirá el fútbol”, confesó.