Andrés Cadavid sobre el partido con Jaguares: “¿Saben por qué no estamos ahí…?”

Bastante fuerte y reflexivo se mostró Andrés Cadavid, el capitán de Independiente Medellín, por lo sucedido en lo que debía ser el partido ante Jaguares.

Debía jugarse en la noche del sábado en Montería. Desde el día anterior, de manera oficial el DIM informó que no viajaría. Hay una situación de orden público en dicha ciudad que lo llevó a tomar esa decisión, mientras pedía el aplazamiento del juego. El pedido no fue aceptado y a la hora del compromiso, tanto los árbitros como el elenco de Jaguares saltaron a la cancha. La imagen transmitida en Win Sports fue compartida por Andrés Cadavid con un mensaje.

Andrés Cadavid y su mensaje por lo sucedido en el estadio Jaraguay

A través de su cuenta en Instagram, el capitán de Independiente Medellín expresó una particular opinión sobre la ausencia de Independiente Medellín en el terreno de juego:

“¿Saben por qué no estamos ahí? Porque todavía podemos decir NO. En la universidad me di cuenta que en las grandes ciudades vivimos en una burbuja y somos ‘importaculistas’. Hoy decidí meterme en los zapatos de las personas que no podían ir escoltados para que nosotros jugáramos”.

Y agregó un par de frases en otras de sus historias en esa red social: “Hoy ganamos un partido fuera de la cancha, familia” y “los locos abren caminos que los cuerdos recorren”. Jugadores, directivos y cuerpo técnico de Independiente Medellín están convencidos de la decisión que tomaron. Su rival salió al campo de juego. Dimayor todavía no se pronunció respecto a lo que pasará con los puntos de dicho juego y otras posibles decisiones.

Lo sucedido en Jaraguay (Win Sports)