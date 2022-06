Alberto Suárez: el respeto a Comesaña y “competimos siempre de la misma forma”

“Qué lástima que Envigado no jugó así los dos partidos anteriores porque estarían en otra situación”, dijo Comesaña tras el empate. Hubo respuesta inmediata de Alberto Suárez.

Todo lo que dijo el DT de Independiente Medellín, para entender el contexto, fue: “Después de los 25 minutos del primer tiempo, Envigado encontró su juego. Yo digo, con todo respeto, qué lástima que no jugó así los dos partidos anteriores porque estarían en otra situación. Jugaron con coraje, temperamento, corrieron, hicieron bastante tiempo todo el rato. Se ve que estaban jugándose una final porque este partido les daba la posibilidad de seguir aspirando a algo”.

La respuesta de Alberto Suárez en rueda de prensa

Dentro de la interpretación que le dio el DT de Envigado a lo dicho por Julio Avelino, acertado o no, salió a responder enseguida a esas palabras: “Al profesor Comesaña: no es que contra ellos compitamos de una forma y contra los otros de otra. Competimos siempre de la misma forma. Hay unos que nos dejan jugar mejor y otros que no nos dejan pero siempre con respeto por el rival. Al profesor Comesaña, además de respetarlo, lo admiro. Y cuando uno siente que el rival es superior, quiere ganarle y eso no es un pecado. Tienen una opción el jueves para que salgan, jueguen bien y ganen. Nosotros nos vamos a preparar para ganar. Eso está claro. No le vamos a regalar nada a nadie porque es lo más ético para ellos, para el torneo y para todos”.

Y luego, ante la insistencia en el tema por parte de otro reportero que le preguntó por lo mismo, dijo: “Respeto al profe Comesaña. Independientemente de que no comparta su opinión, es como si nos estuviera diciendo que para él poder ganarnos, tenemos que bajar la actitud. No. Creo que él debe preocuparse porque sus compañeros gestionen mejor cada una de sus acciones futbolísticas. Ellos tienen cómo superarnos, pero no lo hicieron y ante eso no puedo salir a pedirle perdón al profesor Comesaña. No lo voy a hacer. Yo salí a jugar mi partido y ahora voy a jugar el otro. Ojalá podamos ganar y si no, en la rueda de prensa le voy a felicitar igual que hoy porque hizo lo que estaba a su alcance como entrenador y después los jugadores tuvieron o no una tarde clara. Eso es parte del juego. No es actitudinal. Con mis jugadores nunca hablo de actitud porque ellos siempre quieren jugar y ganar. A veces los dejan y otras veces no. Ese es el fútbol”.

La rueda de prensa de Alberto Suárez (Dimayor)