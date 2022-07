¿¡Ahora qué le pasó a David Loaiza!?

Vaya novedad la que se conoció en el entrenamiento del DIM este lunes. ¿Y David Loaiza? Cuando se pensaba que ya estaba por volver a jugar, pasa esto.

David Loaiza, el popular Indio que muchas veces ha sido capitán del Poderoso durante 2022, está protagonizando un año atípico por un par de lesiones. A finales de mayo debió parar por la primera de ellas. Sufrió una lesión grado uno en el aductor. Se suponía que no le llevaría un tiempo significativo de recuperación, pero mientras estaba en ella sufrió un imprevisto que lo alargó. Así que solamente pudo volver a jugar en la última fecha de los cuadrangulares (reemplazó a Juan Carlos Díaz el 16 de junio en la goleada a La Equidad 1-5).

La novedad con David Loaiza en el DIM

Durante esa primera lesión, Loaiza tuvo una amigdalitis bacteriana por la que requirió ir a urgencias. Estuvo incapacitado por 3 o 4 días y eso hizo que el tiempo de recuperación aumentara. Finalmente volvió a jugar, pero no lo ha hecho en el 2022-2. No ha estado convocado siquiera. ¿Qué pasa con él?

Ahora se supo que padece una lesión muscular y que su incapacidad es de poco más de mes y medio. Así que por ahora no hay chance de volver a verlo en acción. Está dedicado totalmente a la recuperación para volver en las mejores condiciones. Se mantiene siendo una baja sensible para el DT David González que todavía no ha podido contar con él. Deberá esperar para hacerlo.