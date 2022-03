Adrián Arregui: su tranquilidad en el DIM y el secreto de Comesaña

Adrián Arregui volvió de la experiencia en Argentina para volver a ser pieza clave en el DIM. Y ahora se ha encontrado con Julio Comesaña al mando. Lo destaca.

Cuando empezó el tema de la pandemia y la COVID-19, el argentino salió del plantel del Poderoso para regresar a su país natal. Estuvo jugando con Huracán e Independiente. Para 2021-2 el DIM logró su retorno. Es un futbolista que ha caído muy bien en el club. Se presentó la posibilidad y nuevamente lo está disfrutando. Es un sentimiento que existe de parte y parte. Así lo dejó en claro él mismo en entrevista en ESPN Colombia.

Lo que dijo Adrián Arregui de Independiente Medellín y Julio Comesaña

-Su vida en Medellín: “Estoy tranquilo, con la familia cerca. Eso es importante. Ya he hablado de lo importante que es la estabilidad emocional. En el fútbol es todo para estar tranquilo y en el club estoy tratando que todo salga de la mejor manera”.

-La campaña del DIM: “Siempre arrastramos el tema de no poder estar en los 8 en las veces que yo he estado. La hinchada merece la clasificación. Desafortunadamente los dos torneos que he jugado no hemos podido estar. Hoy estar ahí hace que todo se vea mejor; el equipo jugaba bien, pero no podíamos sumar afuera. Y cuando un equipo se estabiliza y encuentra una regularidad, fuera de casa hace un papel digno”.

-El secreto de los buenos resultados con Comesaña: “Julio Comesaña sabe acomodar muy bien las piezas. Sabe manejar la gente grande y eso hace bien. Da un rumbo y una estructura en el equipo. Así la venimos llevando”.

-Más sobre Julio Comesaña: “Él (Julio Comesaña) ha estado acá desde que yo tenía 6 años. También estuvo como Director Deportivo y nos dijo claramente que Medellín por algo es Medellín. Tiene una historia particular. Vino con la idea de modificar bastante de la estructura y no solo el tema de la impaciencia de la hinchada, sino también de los directivos y el club más ordenado, que funcione en conjunto y no solo en resultados”.

