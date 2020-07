¿Siguen vigentes las aplicaciones para recibir el Ingreso Solidario?

El programa social del Ingreso Solidario se apoya en varias aplicaciones digitales para llegar con la ayuda económica a familias no bancarizadas.

Hay personas que tal vez por desconocimiento ya cerraron estas cuentas. Piensan que no vendrán más giros del programa, lo cual no es cierto. Ingreso Solidario DPS se extendió hasta el mes de diciembre, según el anuncio hecho por el presidente Iván Duque. Vendrán pagos por $160.000 mensuales.

Por ese motivo no es bueno que los beneficiarios cierren las cuentas digitales que abrieron. Aquí nos estamos refiriendo a los no bancarizados; es decir, beneficiarios del programa que fueron avisados de recibir el auxilio económico pese a no contar con cuenta bancaria.

También se incluyen los que abrieron una aplicación durante la fase de Toma de Municipios, cuando el programa buscó directamente a cerca de 360.000 hogares para hacerles llegar el subsidio.

¿Cuáles son las aplicaciones vigentes en el Ingreso Solidario?

Los productos digitales más recurrentes en este sentido son: Nequi, Ahorro a La Mano, MOVii, Daviplata y para el mes de julio seguramente entrará en operación una aplicación del banco caja social llamada “Solución Amiga”. La utilizarán para reemplazar el pago por giros que se hizo durante la toma de los municipios.

Estos servicio lo que hacen en su mayoría es aplicar la creación de lo que habitualmente se denomina como una “cuenta de trámite simplificado”. Son gratuitas, de fácil creación y en algunos casos no se requiere del uso de un teléfono con acceso a internet porque se puede hacer el trámite respectivo desde la SIM Card.

Esta fue una gran solución del programa social para llegar a muchos hogares no bancarizados en el país, beneficiarios de la ayuda.

Por lo general, cuando una persona es beneficiaria del programa y recibe la ayuda por esa vía le llega un mensaje de texto con la respectiva confirmación acerca del pago.

¿Con la llegada de Prosperidad Social cambian las aplicaciones?

No. De hecho la idea de la nueva administración es mejorar lo que ya se ha hecho, apalancados en la experiencia que ya tiene dicha entidad en la coordinación de otros programas con el modelo de transferencias monetarias no condicionadas.

Más de 2,6 millones de hogares han recibido el Ingreso Solidario. Desde esta semana el @DNP_Colombia y el @MinHacienda trasladan al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (@ProsperidadCol), la administración y operación de dicho Programa. pic.twitter.com/ISaUU7Znnl — dnp_colombia (@DNP_Colombia) July 6, 2020

Las personas que ya tienen aplicaciones creadas, no las cierren. No hagan esto porque de lo contrario será bastante complicado hacer de nuevo el proceso de apertura y se pueden acumular varios giros de los que están por llegar.