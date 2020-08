¿Qué pasa si no reclama el Ingreso Solidario en Daviplata?

Daviplata, cuenta digital a través de la cual se paga el Ingreso Solidario a no bancarizados, permite acumular el dinero.

El hecho de que este servicio sea usado por beneficiarios de un programa social no limita las funciones que se le dan a Daviplata, cuenta digital de trámite simplificado, con facilidades para enviar y recibir dinero, además de hacer compras electrónicos, pagar servicios públicos, recargar celular, entre otros.

Quien sea beneficiario del Ingreso Solidario no bancarizado y le asignen este servicio del Banco Davivienda tiene exactamente el mismo portafolio de servicios. Las formas de retirar el dinero son por cajero electrónico del banco o a través de puntos Efecty, Baloto, Conred, Puntored y Reval.

+ ¿Cómo se cobra el Ingreso Solidario en Efecty vía Daviplata?

+ Ingreso Solidario Davivienda: ¿No aprobaron validación de pago en Daviplata?

+ ¿Cómo usar el dinero del Ingreso Solidario con Daviplata?

Tal vez el único servicio exclusivo para beneficiarios de programas del Gobierno que tiene Daviplata es el link de consulta propio para saber en qué estado va el giro o si este servicio es el encargado de hacerle llegar el dinero. Lo demás funciona igual.

Solucionar inconvenientes con Ingreso Solidario en Daviplata

Si existen problemas asociados con el pago del Ingreso Solidario a través de Daviplata, existe un numeral exclusivo para los programas del Gobierno, que es el #692. Además, directamente en la App se cuenta con la posibilidad de acceder al chat virtual.

Daviplata tiene experiencia en programas sociales, dado que también es responsable de pagos en Familias en Acción, Devolución del IVA y Bogotá Solidaria en Casa.

¿Qué pasa si no reclama el Ingreso Solidario?

Si por alguna razón el beneficiario del programa social no quiere retirar el dinero del Ingreso Solidario, ni usarlo todavía es perfectamente válido. La plata no se moverá de su cuenta. Se queda allí y de hecho es posible programar algún ahorro en especial. Los pagos del Ingreso Solidario son acumulables, se pueden retirar cuando quieran porque no hay límite de tiempo.