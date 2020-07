¿Por qué no le ha llegado el mensaje de texto del Ingreso Solidario?

Cuando se es beneficiario del Ingreso Solidario por lo general le llega un mensaje de texto. ¿Entonces por qué, si aparece en el listado, no se lo envían?

Aunque ya no es tan frecuente que pase, ya que fue un problema detectado cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lanzó el Ingreso Solidario, no se ha erradicado. Es una de las cusas que explican por qué no ha sido posible aún llegar a los 3 millones de hogares beneficiados con la ayuda solidara, de acuerdo con Prosperidad Social.

Cuando alguien está en el listado de beneficiarios del programa social, uno de los mecanismos a través de los cuales se comunican con esa persona es vía mensaje de texto. De hecho, para quienes no tienen acceso a internet su celular se convierte en el medio clave para recibir notificaciones por parte de las entidades responsables de hacerle los pagos.

Si no ha sido notificado por mensaje de texto puede deberse a:

Cuando se tomaron los datos de ese beneficiario por parte del DNP no contaba con teléfono celular.

El número al que envían mensajes esta fuera de uso o pertenece a otra persona. A lo mejor un familiar o amigo.

Por ese detalle, siendo beneficiario de la ayuda, no se han podido hacer desembolsos de los giros. Ahora que el programa está en manos de Prosperidad Social, este tema fue explicado con más detalles.

Ingresar al formulario del Ingreso Solidario

Si un hogar cree tener ese problema, entonces puede hacer lo siguiente: Ingresar a la web oficial del programa Ingreso Solidario que maneja Prosperidad Social: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. No pueden ir al sitio del DNP porque así esté activo el sitio no es posible hacer la consulta.

Cuando estén en el formulario de consulta, en el cual se ingresan los datos de la cédula, hay una casilla para dejar consignado el teléfono celular. No importa si ya saben que son beneficiarios, La idea consiste en volverlo a llenar y dejar actualizado el número del celular para que así quede constancia de esa actualización.

También pueden escribir un mensaje al correo electrónico [email protected], manifestando el problema que tienen con la actualización del teléfono celular.