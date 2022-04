Pagos por $780.000 del Ingreso Solidario. ¿A quiénes?

Ingreso Solidario, programa social del Gobierno Nacional que en este 2022 sigue su curso, se alista para una nueva programación de pagos.

Recordemos que los ciclos de pagos en el programa se hacen cada 2 meses y vienen siendo por valor de $380.000.

Es decir, el acumulado de dos ciclos más el incremento que tuvieron los giros este año. Fue necesario un reajuste debido a las dificultades económicas que afectan al país, expresadas en el alza de varios productos de la canasta familiar.

Hay un giro que comenzó a pagarse en marzo y cubre abril también. El siguiente pago debe darse en mayo (a comienzos debería ser, en fecha por definir en Prosperidad Social). Sin embargo, es posible que familias con pagos pendientes reciben un valor acumulado.

Pagos acumulados por $760.000 del Ingreso Solidario

Esa es la alternativa que existe para todos aquellos hogares con pagos pendientes, que no alcanzaron a cobrar giros de este año, en concreto el pago iniciado en marzo, bajo la modalidad presencial.

Sin embargo, para desembolsar esos recursos a las familias con pagos pendientes, atentos. No puede estar suspendido por acumulación de 3 o más giros. Debe tener a lo sumo dos periodos pendientes para hacer efectivo el desembolso en la siguiente programación de giros. Al menos así lo explicó Edgar Picón, director de transferencias en Prosperidad Social.

Sino pudo cobrar #IngresoSolidario recuerde que (si no está suspendido por acumulación de 3 o más no cobros) en el siguiente pago le llega acumulado: 760 mil pesos. 🙌🏾 Consulte su estado actual en: https://t.co/mdzvNt1HwZ — Édgar O. Picón Prado (@PiconPrado) April 4, 2022

Por lo tanto, queda claro que los recursos no cobrados del Ingreso Solidario no se pierden. Si no cobró algún giro del 2020 o del 2021 es posible que los pueda cobrar durante el presente mes de abril, en un ciclo especial por confirmarse. El DPS anunciará la fecha de pago cuando los recursos se encuentren disponibles.