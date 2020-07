¡Ojo!: Familias que pueden salir del Ingreso Solidario

Prosperidad Social, entidad encargada de manejar el programa social del Ingreso Solidario, analiza esta posibilidad.

No es para todas las familias y aquí viene la primera salvedad. Los hogares que son beneficiarios del Ingreso Solidario, pero aún no se han notificado, son los que pueden salir de ese listado.

En otras palabras, son casi 400.000 hogares que a la fecha no se han ubicado. Puede tratarse de familias que además de no contar con un teléfono de contacto viven en lugares remotos. Familias en serias dificultades, son culpa alguna por no haberse notificado hasta el momento.

Este caso es diferente al de los hogares que ya saben de su presencia en el programa, pero no han retirado el dinero. Son casos opuestos.

Toma de municipios arranco en julio

Una nueva acción de este tipo fue lanzada por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Mediante los enlaces regionales y las direcciones que tiene en el país se buscarán a los hogares que faltan por la ayuda.

Esta acción especial de toma de municipios se hace también con el respaldo de las alcaldías locales y líderes comunitarios. Durante el mes de junio se hizo una acción similar, siendo ubicados más de 160.000 beneficiarios.

¿Hay familias que pueden salir del Ingreso Solidario?

Sí y es una opción que se analiza en el DPS. Es precisamente con las familias que en definitiva no se puedan ubicar en tomas de municipios. Se evalúa un protocolo para aplicarlo y eso lo dejó claro la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, en una entrevista para el diario El Espectador.

¿Qué hacer si es beneficiario y no lo han llamado?

Esta situación puede ocurrir, entre otras razones, porque los datos del beneficiario no se encuentran actualizados en el DPS, concretamente con el número de teléfono celular. Para ello, siempre se recomienda ingresar al link de consulta con la cédula porque allí hay un campo específico en el cual se registra el número del teléfono móvil.

También puede dirigirse con un mensaje escrito al correo electrónico oficial del Ingreso Solidario.