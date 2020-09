¿No le llegó el giro de Ingreso Solidario en Nequi o Bancolombia A La Mano?

Un beneficiario del Ingreso Solidario, que recibe sus pagos en Nequi o Bancolombia A La Mano, también le pagarían por corresponsal.

No es usual que pase, pero casos se han dado. No se extrañe si es beneficiario del Ingreso Solidario, de los no bancarizados que abrió Nequi o Ahorro a La Mano, y para el cuarto giro (en caso de tener pago pendiente) o quinto desembolso del subsidio durante el mes de septiembre, Bancolombia cambia el medio de pago.

En otras palabras, le indican que su dinero va por corresponsal bancario para reclamarlo como giro. Está dentro de las posibilidades, pero se da bajo determinadas circunstancias; por ejemplo, con problemas de pagos en la plataforma. O por un proceso de actualización de datos.

¿Por qué un corresponsal Bancolombia le paga el Ingreso Solidario?

En primer lugar, todos los pagos del Ingreso Solidario se hacen a como dé lugar. No hay espacio para giros pendientes. Si existen inconsistencias, Prosperidad Social reasigna otro servicio de pago, con tal de garantizarle la llegada del subsidio.

Por otra parte, el pago mediante corresponsal es una modalidad que aplica para los beneficiarios identificados en toma de municipios a quienes se les asignó Bancolombia y el dinero les llega en la semana del 31 de agosto.

Igualmente, el cambio de entidad financiera ocurre con quienes tuvieron rechazo en giros anteriores. O que antes estaban al día en los cobros, pero en el más reciente de los pagos no se pudo hacer la transferencia.

Verificar en Bancolombia si le pagaron el Ingreso Solidario

Si tiene dudas acerca del medio de pago que debe tener su Ingreso Solidario porque en Nequi o con Bancolombia a La Mano no le aparece la confirmación, entonces se dirige al link de consulta con la cédula, habilitado en Bancolombia.

Digita su cédula y le aparece la información más reciente acerca del estado de su pago. Además, recuerde que tiene a su disposición los canales de atención tradicionales que ofrece el banco. Lo importante aquí es subrayar lo que debe hacer si el pago de su Ingreso Solidario llega a Bancolombia o alguno de sus productos. Revise primero qué pudo pasar directamente con su entidad financiera.