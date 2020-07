¿Necesita el Ingreso Solidario, pero no es beneficiario?

El Ingreso Solidario se encuentra dirigido a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hacen parte de otros programas del Gobierno Nacional.

Por esta razón más de una persona en serias dificultades económicas puede pensar que es apto para formar parte de la lista de beneficiados que mensualmente reciben giros por valor de $160.000.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) es la entidad encargada de coordinar el Ingreso Solidario. Ya fijo que la fecha para el cuarto giro comenzará el 31 de julio y se hará en forma escalonada. Además, se anunció una toma de municipios para ubicar a más hogares que ayuden a cumplir la meta de los 3 millones de beneficiados.

¿Quiénes están en el Ingreso Solidario?

Las condiciones para entrar en el programa abarcan criterios técnicos acerca de las mediciones de pobreza. Así mismo, cuando se hizo la selección de beneficiados por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entro en consideración el SISBÉN.

Técnicamente, el puntaje que se tiene en cuenta para una familia con posibilidades de estar en el Ingreso Solidario debe ser igual o inferior a 30. Luego viene la condición clave en este programa y que en parte justifica su razón de ser: Los beneficiarios son personas que trabajan en la informalidad y que por las actuales condiciones del país se vieron perjudicados sus ingresos mensuales. Además, son hogares que nunca han estado en programas sociales del Gobierno Nacional.

¿Necesitan el Ingreso Solidario, pero son beneficiarios?

Si usted aparece en el Sisbén y el puntaje es menor a 30 puede tener posibilidades. Sin embargo, resulta que hizo la consulta y no salió. En este caso tal vez se deba a una insistencia en su datos o que en definitiva no se consideró su nombre para el programa.

En este caso la recomendación que se hace, independiente de si está o no en el programa, es mantener actualizada su información en el Sisbén y un número de celular actualizado, que sea el medio de contacto principal. Si no es vía Ingreso Solidario tal vez usted reciba ayuda del Gobierno por parte de otro programa y no lo sabe aún.

La Devolución del IVA también permite consultar si es beneficiario. CLIC AQUÍ para obtener más información acerca de este mecanismo de compensación, que entrega $75.000 pesos cada dos meses.

La única forma de saber si alguien aparece en el listado de beneficiarios es mediante la consulta en la web oficial del programa: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Allí se hace la consulta con la cédula de ciudadanía en la opción que dice “consulta giros y beneficiarios en proceso”.