¿Los nuevos pagos del Ingreso Solidario serán solo por giros?

Existen rumores que confunden a las personas beneficiaras del Ingreso Solidario. ¿Los pagos que vendrán serán por la misma cuenta?

Las versiones que acaban de leer son los rumores que se han visto en redes sociales. Todo tiene que ver con cierta incertidumbre que existe a raíz de la presencia de Prosperidad Social como nuevo administrador del Ingreso Solidario.

Se piensa que los nuevos pagos del programa social tendrán un cambio radical, cuando en realidad no es así. Oficialmente, lo único que se ha dicho es la fecha para el inicio del cuarto giro, que será a partir del 31 de julio. También se dieron otras informaciones acerca de cómo será la localización de los hogares pendientes por recibir la ayuda.

¿Cómo se pagará el Ingreso Solidario DPS?

Lo único que oficialmente se conoce por parte de Prosperidad Social sobre los nuevos pagos es que estos se regirán por una especie de escalonamiento. ¿Qué significa? Pagos graduales, en unos municipios primero y así se avanza paulatinamente. Prosperidad Social utilizará el escalonamiento porque se quiere evitar que existan aglomeraciones de personas cuando vayan a cobrar el giro del programa social.

¿A partir de ahora solo pagarán por giros?

Esta información no es cierta. Es una versión que no tiene asidero y ni siquiera se ha mencionado por parte de las fuentes oficiales del Ingreso Solidario. Lo único que deben hacer los beneficiarios del programa es conservar las cuentas o productos digitales en los cuales se han recibido los anteriores giros. No se modificara en absoluto la forma en que se hacen los pagos.

Tal vez, solo si así lo dispone el DPS, existiría alguna modificación con las personas que recibieron los pagos por modalidad de giro durante la toma de municipios realizada en junio. Pero no está claro. Así que si recibieron el pago por giro, los que se avecinen seguramente los cobrará mediante esa misma vía.