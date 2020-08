Prosperidad Social (DPS), encargada de administrar el Ingreso Solidario, confirmó los bancos que pagan el subsidio en el mes de agosto.

En otras palabras, las entidades financieras vigentes, con las cuales hay convenios para que estas hagan la dispersión de los pagos, según los beneficiarios que les han sido asignados. Recordemos que el programa social del Ingreso Solidario está destinado para apoyar con giros mensuales de $160.0000 a los hogares pobres y vulnerables durante la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el presidente Iván Duque, el Ingreso Solidario se seguirá pagando hasta junio de 2021. Se amplió el programa para seguir siendo un soporte importante para los hogares beneficiarios. Prosperidad Social tiene la misión de hacer que la ayuda solidaria llegue a tres millones de familias en toda Colombia.

+ ¿Por qué Supergiros y Su Red aún no pagan el Ingreso Solidario?

+ ¿Cuándo se termina el cuarto giro del Ingreso Solidario?

+ Actualice datos para que le paguen el Ingreso Solidario

Actualmente el programa social cumple en forma progresiva con la entrega del cuarto giro a los más de 2 millones 600 mil hogares beneficiados. Los primeros en recibir el dinero son aquellos beneficiarios que se encuentran bancarizados; es decir, más de dos millones y medio. Son los hogares que tienen cuenta de ahorros o abrieron productos digitales y por esas vías reciben los pagos sin ningún tipo de contratiempo.

¿Cómo saber el banco que me paga el Ingreso Solidario?

Los beneficiarios del programa, al momento de hacer la consulta con la cédula en la web oficial del Ingreso Solidario, https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/, reciben información acerca de cuál es la entidad financiera responsable de hacerle los pagos del Ingreso Solidario.

Si el titular del programa social tiene una cuenta de ahorros activa, allí le depositan el dinero. Luego sigue el proceso de verificar que todo esté en orden con el banco. Ninguna entidad financiera tiene derecho a debitarle dinero del pago del Ingreso Solidario; por lo tanto, los $160.000 del auxilio económico llegan en su totalidad.

Así mismo, cuando la familia ni tiene cuenta de ahorros, entonces esperan vía mensaje de texto la confirmación del servicio de cuenta digital que se debe abrir para que en ese depósito le llegue el auxilio solidario.

Listado de bancos confirmados por Prosperidad Social

De cara al cuarto giro programado desde el 31 de julio, y cuya fecha de culminación debe ser a más tardar el día 18 de agosto, el DPS hizo la confirmación de cuáles son las entidades vigentes, presenten en la dispersión de los pagos del programa social del Ingreso Solidario.

AV Villas, Bancamía, Banco Agrario, Caja Social, Banco ITAU, ELM, Banco Falabella S.A., Banco Finandina, Banco Pichincha, Banco WWB, Bancolombia, Bancoomeva, Bancoopcentral, BBVA Colombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Banco Sudameris, Banco de Occidente, MOVii SA, Banco Popular, Scotiabank Colpatria, Serfinanza Servicios Financieros. Este es el listado de las entidades financieras que hacen los pagos del Ingreso Solidario en forma gradual y progresiva.

Por otra parte, se cuentan los servicios de cuenta digital tales como Daviplata, Ahorro a La Mano, Nequi y la cuenta de AV Villas. Además, Bancamía con Platamía también ayudó con la bancarización de beneficiarios.

De momento, no se cuentan más. Los beneficiarios que están bajo la modalidad de giro deben esperar novedades porque Servicios como Supergiros aún no reciben la confirmación de si van a seguir con la dispersión o no.