¿La vacuna rusa Sputnik V llegará a Colombia?

Bastante revuelo mundial causó el anuncio de Rusia sobre la vacuna contra el Covid-19 llamada Sputnik V. ¿Llegará a Colombia?

Se llama Sputnik V y fue desarrollada en el Centro de Investigación Gamaleya. En medio del escepticismo, ya que se tiene la sospecha de que en Rusia se saltaron los protocolos de pruebas por el afán de salir en producirla en masa, temen que no sea tan efectiva en la lucha contra el coronavirus.

De cualquier forma, las autoridades rusas avanzan en la investigación y ensayos. Anunciaron la producción del primer lote de la Sputnik V, llamada así en alusión a un satélite soviético que fue puesto en órbita durante 1957. Así mismo, quedó confirmado que un lote de voluntarios recibirá dos inyecciones de la vacuna como parte de la fase final de pruebas.

El presidente de Rusia Vladímir Putin califico la vacuna como “eficaz” y de paso confirmó que una de sus hijas ya recibió la dosis. Por lo pronto, Rusia todavía no publica un estudio pormenorizado acerca de la Sputnik V, lo cual aumenta las dudas entre la comunidad médica internacional.

¿Llegará la Sputnik V a Colombia?

En el país tanto esta vacuna como los anuncios a nivel mundial acerca de los avances que hay en distintos laboratorios son revisados con cautela.

“Todavía no tenemos información. No es posible tenerla porque todavía no tenemos el grado de desarrollo de estas vacunas. Hasta que no termine la fase 3 no es posible tomar esa decisión”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

La vacuna rusa depende de la aprobación de entidades como el Invima. Hay dudas sobre sus fases de desarrollo.

¿Quiénes serían los primeros en recibir la vacuna en Colombia?

El proceso de vacunación en Colombia para la población más vulnerable ante el coronavirus tardaría unos seis meses, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Así mismo, la población prioritaria es: trabajadores de la salud, población mayor de 60 años y los que tienen comorbilidades.