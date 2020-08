Así son los pagos por ventanilla en el Ingreso Solidario

Es la reciente modificación que hizo el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) con el Ingreso Solidario de agosto.

Todo tiene que ver con los hogares que aún siguen pendientes de recibir el giro correspondiente al mes de agosto, que es el cuarto en el orden que se ha pagado desde abril, cuando comenzaron los giros en este programa social, creado por el Gobierno Nacional, para ayudar a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad durante la pandemia.

El programa social tiene destinados la entrega de los recursos económicos a tres millones de hogares en todo el territorio nacional. Se espera que al culminar agosto la cifra oficial de beneficiados ya este por el orden de los 2,9 millones de familias.

Mientras tanto, desde el DPS se trabaja fuerte, en busca de hacerles llegar el dinero a los hogares que todavía no cuentan con el cuarto giro. Agosto ha sido un mes de importantes desafíos para el programa social, ya que se hizo la toma de municipios para ubicar hogares que a la fecha no tienen un solo giro cobrado, pese a estar en el listado de beneficiarios.

Adicionalmente, la estrategia a seguir para el cuarto giro del Ingreso Solidario fue hacer los pagos de manera escalonada, de manera que no se presenten aglomeraciones en distintos puntos de pago. Progresivamente se avanzó y eso explica que aún sigan hogares sin recibir este pago.

Hogares con pagos rechazados

Así como existen beneficiarios del Ingreso Solidario con sus cuatro giros cobrados, también se dan casos de beneficiarios que no pueden cobrar el dinero porque les sale rechazo o hay algún problema con la entidad financiera que les ha venido pagando.

Cuando es por un tema relacionado con la actualización de datos, el beneficiario debe hacer el proceso ante Prosperidad Social o en el correo oficial del programa. Así mismo, desde el DPS le dan las indicaciones, toman la información y deben esperar que les confirmen cómo seguirán los pagos.

Pagos por ventanilla en el Ingreso Solidario

Es así como se llega a esta modalidad de pagos por ventanilla o giros. No hay necesidad de registrarse con el teléfono celular en la entidad financiera que le indiquen, como en su momento pasó con los que no tenían cuenta de ahorros. Desde el 31 de agosto, conforme a lo anunciado por el DPS, se harán pagos a no bancarizados y los hogares ubicados en tomas de municipios por giro o ventanilla.

Estos pagos son para reclamar directamente en la sede, sucursal (creemos que también corresponsal) que le indique el banco asignado. Prosperidad Social confirmó las siguientes entidades financieras responsables de hacer estos giros desde el último día del mes de agosto: Banco Agrario, Caja Social y Bancolombia.