Ingreso Solidario DPS: ¿Y los beneficiarios pendientes en la toma de municipios?

La toma de municipios del Ingreso Solidario llegó a 165.204 hogares. Prosperidad Social (DPS) determinará cómo llegar a las familias pendientes.

Una de las primeras misiones que tendrá a su cargo la nueva administración del Ingreso Solidario tiene que ver con los hogares pendientes de alcanzar en la Etapa 3 o toma de municipios. Este ciclo especial del programa social se hizo para ubicar a 360.000 hogares que reciben la ayuda en 178 municipios del país.

Además, contó con el apoyo de alcaldías locales y los pagos de los hogares ubicados fueron hechos con el apoyo de 4 entidades financieras, que a su vez adelantaron trámites especiales, buscando la forma más rápida de entregar la ayuda económica.

Como eran familias que a la fecha no tenían dineros del programa, entonces la transferencia monetaria se hizo por $480.000. Quedaron al día con relación a los demás beneficiarios y listos para esperar novedades acerca de los giros que vienen de aquí hasta el mes de diciembre.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), al día 3 de julio de 2020 el Ingreso Solidario llegó a un total de 2.616.744 familias beneficiadas.

Sin embargo, de los 360.000 hogares proyectados en la toma de municipios se alcanzaron 165.204. Es decir, quedan 194.796 familias sin recibir la ayuda, sin contar los demás beneficiarios para completar la lista de 3 millones, objetivo principal en lo concerniente al alcance del Ingreso Solidario desde su creación.

Para este mes de julio Prosperidad Social debe anunciar cómo será la entrega de los giros pendientes a los hogares que aún no han sido localizados de la toma, además del cuarto giro a los demás beneficiarios.

Cabe anotar que esta entidad tiene amplia experiencia en lo relacionado con las transferencias monetarias, toda vez que maneja programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Así mismo, asumió el manejo del mecanismo para la Devolución del IVA.

Modificación en la página oficial del Ingreso Solidario

El cambio en la administración del Ingreso Solidario, ahora en manos de Prosperidad Social, se refleja en la página oficial del programa social. Las personas deben familiarizarse con la url https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Este cambio también trajo consigo otras modificaciones como el nuevo correo electrónico para atender consultas y las redes sociales, que ahora son las de la entidad administradora del programa social.

¿Cambió el formulario de consulta?

No. Se mantiene el formulario con los mismos campos para consignar la información y conocer si es beneficiario del programa social. No obstante, es posible que durante los primeros días posteriores al empalme entre el DNP y Prosperidad Social algunas personas no se encuentren como beneficiarios, cuando ya han tenido giros del programa. Es algo normal, dentro del trámite que se hace.