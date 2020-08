Ingreso Solidario: ¿Cuándo paga el Banco Agrario a beneficiarios que faltan?

Esta es la situación que se ha presentado con los pagos del Banco Agrario: ¿Quiénes faltan por recibir el Ingreso Solidario y por qué?

El Banco Agrario es una de las entidades financieras que presta un apoyo importante en la dispersión de pagos por concepto del Ingreso Solidario. Tiene presencia en muchos municipios y también fue aliado cuando se bancarizaron hogares.

+ ¿Quinto giro del Ingreso Solidario ya tiene fecha?

+ ¿El banco puede rechazar el giro del Ingreso Solidario?

+ Ingreso Solidario: ¿Cuáles son los teléfonos regionales de Prosperidad Social?

Con motivo del cuarto giro por el Ingreso Solidario, cuya fecha de pagos comenzó el 31 de julio, hay algunos hogares que están inconformes porque sienten que en esta oportunidad hay un retraso mayor.

Si este es su caso, tranquilo (a): Todo hace parte del proceso de gradualidad que tienen estos pagos, ya que para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) es importante la seguridad. En consecuencia, decidió que los giros sean de manera escalonada, comenzando por los hogares bancarizados.

¿A quiénes no les han pagado el Ingreso Solidario en Banco Agrario?

En primer lugar, desde que comenzó la dispersión de los pagos en el Ingreso Solidario, los primeros en recibirlo por parte del Banco Agrario fueron los hogares bancarizados; es decir, aquellas familias cuyo titular de la ayuda solidaria tiene una cuenta de ahorros. En ese sentido, no hay demora y todo se ha dado en completa normalidad.

Sin embargo, los que aún no tienen el dinero son los beneficiarios no bancarizados, a quienes el Banco Agrario les pagaba el Ingreso Solidario por la modalidad de giro. Ya sea para cobrar en un punto del banco o desplazarse a Supergiros o Su Red.

A esos beneficiarios que reciben su dinero por este mecanismo aún deben esperar porque no existe fecha. Prosperidad Social no define cuándo y cómo serán los pagos del cuarto giro a los no bancarizados del Banco Agrario. Deben esperar novedades y mantener activos sus teléfonos celulares ante cualquier novedad que se presente.

¿Cuándo se acaba el cuarto giro?

Todo indica que la fecha límite para hacer la dispersión de pagos correspondientes al cuarto giro es hasta el 18 de agosto. Significa que en estos días se deben presentar novedades relacionadas con los giros pendientes.