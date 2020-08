Horarios supermercados del 3 al 9 de agosto: Éxito, Olímpica, Jumbo, D1…

Horarios de atención en Colombia para los principales supermercados durante el periodo de aislamiento preventivo en agosto.

Para el caso de Bogotá y otras grandes ciudades, el ingreso a los supermercados se hace bajo las condiciones de pico y cédula. No es obligatorio que un establecimiento comercial de un barrio atienda a sus clientes, una vez se verifique si por el número de finalización de la cédula le corresponde ese día o no. Pero en almacenes de cadena sí se rigen bajo la medida impuesta por la Alcaldía, con el fin de evitar aglomeraciones.

+ ¿Qué pasó con el link de Ingreso Solidario del Banco Agrario?

+ Cuarto Ingreso Solidario: Banco Agrario, MOVii y Bancamía ya lo pagan

Adicionalmente, los almacenes de grandes superficies tienen estrictos protocolos de bioseguridad y horarios especiales para atender exclusivamente a adultos mayores. Por lo general es una hora antes de la apertura oficial al público en general.

Justo y Bueno, D1 y Ara

Los tres supermercados se rigen bajo los mismos horarios: Desde las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. de lunes a domingo, mientras que de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. es la jornada especial para las personas mayores de 60 años, los que están en condiciones de discapacidad y mujeres embarazadas.

+ Ver horarios Ara, Justo y Bueno y D1

Horarios almacenes Éxito

De 7:00 a.m. a 8:00 a.m. es el horario especial de atención que los almacenes Éxito tienen para los adultos mayores, mujeres embarazadas y las personas en condición de discapacidad. Es de domingo a domingo. Luego, a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 7:00 p.m. es la atención al público en general.

+ Clic para ver horarios de los Almacenes Éxito

Olímpica

Para toda Colombia, los horarios de los almacenes Olímpica y SAO se conserva desde las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. Para los días domingos y festivos la hora habitual de apertura es desde las 9:00 a.m.

Horarios especiales: Para los adultos mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad y las mujeres embarazadas se abren las puertas desde las 7:00 a.m. y hasta las 8:00 p.m. este público tiene atención exclusiva. Domingos y festivos se corre una hora la apertura de los almacenes.

+ Ver horarios de las tiendas Olímpica

Jumbo y Metro

Los horarios presentan algunas alteraciones, según las ciudades, pero por lo general para ciudades como Bogotá, Cali y Medellín la apertura de tiendas es desde las 7:00 a.m. y van hasta las 8:00 p.m. Ahora bien, en las demás ciudades y según las medidas de sus respectivas alcaldías, la hora de cierre suele darse desde las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 6:00 p.m.

En cuanto a las tiendas Metro, atienden en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días.

+ Consulte aquí los horarios de las tiendas Jumbo

Horarios de Makro

Los supermercados Makro conservan los horarios de los últimos meses, aunque existen algunos cambios dependiendo de las ciudades. Por ejemplo, para Barranquilla la atención es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. En Bogotá la jornada va desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., pero en algunos puntos se va hasta las 7:00 p.m. Finalmente, en Medellín se atiende así: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

+ Ver los horarios de las tiendas Macro