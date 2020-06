Horarios almacenes y supermercados 22 al 28 de junio. Éxito, Alkosto, Jumbo…

Consulte horarios de los principales almacenes y supermercados de Colombia para la última semana de cuarentena.

Luego de la primera jornada sin IVA en el país, que para el comercio significaron ventas por 5 billones de pesos, los principales almacenes retoman sus horarios habituales.

Cuando decimos “horarios habituales” nos referimos a la programación asumida durante le etapa de confinamiento, que con la gradualidad en la apertura del país para regresar a la normalidad laboral tuvo algunos ajustes.

Se recomienda a la ciudadanía que piensa ir a alguno de estos establecimientos comerciales tener presentes las medidas de pico y cédula o género, según el lugar. Así mismo, cumplir con los protocolos de bioseguridad y evitar congestiones.

Cada vez las tiendas más importantes robustecen sus plataformas tecnológicas en pro de ofrecer un mejor servicio en los domicilios, modalidad muy recomendada como medida de cuidado en la lucha contra el COVID-19.

La programación aquí presentada corresponde a los horarios actualizados de cara a la semana comprendida entre el 22 y 28 de junio. Esta es la última del aislamiento preventivo obligatorio en territorio colombiano. Según el decreto 749 del 28 de mayo de 2020 la cuarentena va hasta las cero horas del 1 de julio de 2020. Desde luego que durante este tiempo se contemplaron 43 excepciones, pensando en la reactivación laboral y económica del país en forma progresiva.

Almacenes Éxito

El horario promedio que se maneja en las distintas sedes de los Éxito arranca sobre las 7:00 a.m., cuando se abre exclusivamente para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad. El horario general es de 8:00 a.m. a las 7:00 p.m. Hay algunas excepciones; por lo tanto, aquí pueden consultar el listado completo de almacenes en el país.

Tiendas Jumbo y Metro

En términos generales se manejan así: Las tiendas Jumbo van desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., pero hay otros puntos de venta sin apertura los domingos y festivos. Se recomienda también hacer uso de su servicio a domicilio, disponible en su web.

Por su parte, las tiendas Metro atienden todos los días desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Alkosto

Estas tiendas, que fueron noticia durante el primer Día sin IVA por el cierre del almacén localizado en el Barrio Venecia, al sur de Bogotá, se maneja así: de lunes a sábado desde las 7:00 a.m. a 9:00 p.m. Los domingos y festivos el horario de atención es de las 7:00 a.m. a las 9:00 p.m.

Por otra parte, en Alkosto existen horarios especiales para el adulto mayor: Lunes a domingo de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Tiendas D1 y Justo & Bueno

Sus horarios son todos los días desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Las personas deben tener presente que ambas tiendas manejan un servicio especial para domicilios, ya sea con sus propias aplicaciones o con terceros que las soportan.

Olímpica

Finalmente, en este enlace se pueden ver los horarios de Olímpica. Alterna según los distintos puntos que tiene a lo largo del territorio colombiano.

Para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad hay horarios exclusivos: de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. Domingos y festivos de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.