Horarios almacenes y supermercados del 30 de junio al 5 de julio. Éxito, Alkosto, Jumbo, D1…

Los principales horarios que manejan los almacenes y supermercados más grandes de Colombia en la semana del 30 de junio al 5 de julio.

Una semana especial, ya que el próximo viernes 3 de julio será el segundo Día sin IVA en territorio colombiano.

Para esa jornada ya quedó establecido que la compra de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones solamente se pueden adquirir sin el IVA en canales virtuales.

De esta forma se busca contrarrestar a como dé lugar el exceso de aglomeraciones en grandes tiendas, como pasó el 19 de junio, en la primera de estas jornadas especiales dispuestas por el Gobierno Nacional en el propósito de reactivar la economía.

Las grandes cadenas de almacenes en nuestro país deben adecuar correctamente sus plataformas tecnológicas y en el caso de los demás artículos que no pagan el impuesto en los dos Días sin IVA que faltan la tarea consiste en suministrar la información clara sobre los artículos exentos del impuesto.

Se sabe también que en dichos días operarán horarios especiales, más extensos de lo habitual. Para las jornadas previas y posteriores al Día sin IVA estos son los horarios de atención para las principales tiendas del país.

Los horarios de Almacenes Éxito

Para las jornadas previas y los días posteriores al segundo Día sin IVA el horario de atención va desde las 8:30 a.m. a las 8:30 p.m. El viernes 3 de julio es muy probable que exista la extensión en la hora de cierre hasta las 10:00 p.m. para la mayoría de las sedes que tiene Éxito en el país.

+ Listado de tiendas y horarios de Almacenes Éxito en el país

Metro y Jumbo

Habitualmente el horario de atención manejado por estas cadenas de almacenes va desde las 7:00 a.m. a las 8:00 p.m. Lo anterior no aplica para el caso de Metro, cuyo horario varía: 7:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los días sin novedades.

El viernes 3 de julio, aunque está por confirmar, las tiendas tendrían como cierre las 11:00 p.m.

Horarios Olímpica

Las tiendas por lo general manejan como horarios de lunes a sábado desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Hay una hora exclusiva para adultos mayores y personas en condición de discapacidad desde las 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (8:00 a.m. a 9:00 a.m. los domingos y festivos). Así opera en varios lugares del país, aunque si lo prefieren pueden consultar horarios para cada tienda AQUÍ.

Justo & Bueno, D1 y horarios en Ara

Para las Tiendas Ara, el horario de atención es de lunes a domingo desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Para D1 y Justo & Bueno todos los días de la semana se atiende desde las 8:00 a.m. a las 9:00 p.m. Cabe anotar que estas tiendas también tiene la opción de ventas por canales virtuales.

Alkosto

Fue uno de los grandes almacenes que tuvieron dificultades en el primer Día sin IVA. Las tiendas de Alkosto abren desde las 7:00 a.m. a las 8:00 p.m. Para el viernes 3 de julio la atención comenzará a las 6:00 a.m.