Este viernes 19 de junio de 2020 será el primero de los tres Días sin IVA. Horarios de los principales almacenes y supermercados del país.

Las tiendas del país lo saben: Esta jornada sin IVA es clave en busca de la reactivación económica que necesita el país, tras las adversidades propias de la crisis desatada por el coronavirus. Se espera que muchos colombianos aprovechen estas jornadas para hacer compras con el beneficio de no pagar el Impuesto al Valor Agregado.

Una de las principales recomendaciones que se hacen es tomar todas las precauciones en materia de bioseguridad. Asímismo, cumplir con las normas en cada ciudad, municipio y región. Por ejemplo, en Bogotá se mantiene la medida del Pico y Cédula, ya que es prioridad evitar que la velocidad en la proliferación de contactos por COVID-19 se incremente.

Los principales almacenes del país, aquellas tiendas en las cuales se encuentra de todo, se han venido alistando con sus mejores ofertas y anuncios. Es cierto que hubo cierta inconformidad y quejas en redes sociales por casos en los cuales se les acusó de subir precios, buscando alguna ganancia especial en el Día sin IVA del 19 de junio. Sin embargo, desde Fenalco se envió un mensaje de tranquilidad y por parte de la ciudadanía existen conductos regulares a seguir en caso de encontrar anomalías con el valor de los artículos.

+ ¿Dónde denunciar subida de precios antes de los Días sin IVA?

En Medellín durante el 19 de junio se levanta le medida del Pico y Cédula y hay horario extendido para el comercio.

Para la ciudad de Cali, pese a la sugerencia del alcalde Jorge Iván Ospina para que el comercio se mueva durante las 24 horas, pocos establecimientos y centros comerciales lo harán. Algunos abrirán desde las 7:00 a.m. como Chipichape, en jornada que irá hasta las 7:00 p.m.

De las grandes ciudades en Colombia, Barranquilla y Bogotá decidieron mantener sus medidas de Pico y Cédula.

Horarios Éxito

Tiene tiendas con horarios las 24 horas y en otras hubo horario extendido.

Almacenes 24 horas (desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m.)

Éxito Country, Éxito La Colina, Éxito Unibogotá, Éxito Norte, Éxito Suba, Éxito Occidente, Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación, Éxito Villa Mayor, Éxito Américas, Éxito Salitre, Éxito La Sabana, Éxito San Pedro, Éxito Fusagasugá, Éxito Florencia Caquetá, Éxito Facatativá, Éxito Mosquera, Éxito Pitalito, Éxito Soacha, Éxito Yopal, Éxito Zipaquirá, Éxito La Flora, Éxito San Fernando, Éxito Unicali, Éxito Panamericana, Éxito Chipichape, Éxito Pasto, Éxito Barranquilla, Éxito Las Flores, Éxito Santa Marta Buenavista, Éxito Barranquilla Buenavista, Éxito Metropolitano, Éxito Riohacha, Éxito Murillo, Éxito Panorama, Éxito San Francisco, Éxito Soledad, Éxito Malambo; Éxito Sabanalarga, Éxito Alamedas del Sinú, Éxito Castellana, Éxito Sincelejo, Éxito ejecutivos, Éxito Cartagena San Diego, Éxito Montería Norte, Éxito Magangue, Éxito Pereira, Éxito Uniarmenia, Éxito Parque Arboleda, Éxito Pereira Cuba, Éxito Envigado, Éxito Poblado, Éxito Laureles, Éxito Unimedellín; Éxito del Este, Éxito Mayorca, Éxito Robledo, Éxito San Diego, Éxito Itagui, Éxito Molinos, Éxito Sabaneta, Éxito Bello, Éxito San Antonio, Éxito Colombia, Éxito Apartadó, Éxito La Central, Éxito Turbo, Éxito Dual La Ceja, Éxito Bucaramanga, Éxito San Mateo, Éxito Oriental, Éxito Cañaveral, Éxito Avenida Quinta, Éxito Cabecera, Éxito Viva Tunja, Éxito Piedecuesta, Éxito Sogamoso, Éxito Tunja, Éxito Duitama, Éxito Chiquinquirá.

Almacenes horario extendido

Éxito Chapinero, Éxito Floresta, Éxito Alamos, Éxito Fontanar Chia, Éxito Calima, Éxito LA Felicidad, Éxito Niza, Éxito San Martín, Éxito Esperanza, Éxito Modelia.

Dark Store: Exito Calle 51, Dark Store Oviedo.

Hasta las 10:00 p.m: Éxito Bosa, Éxito Usme, Éxito Fontibón, Éxito Quirinal.

Hasta las 11:59 p.m: Éxito Ciudad Tunal, Éxito Nuevo Kennedy, Éxito Tintal, Éxito Veinte de Julio, Éxito Las Nieves, Éxito Plaza Bolívar, Éxito Centenario, Éxito Ciudad Jardín, Éxito El Ensueño, Éxito Restrepo, Éxito Villavicencio Centro, Éxito Florencia Centro Éxito Neiva Centro, Éxito Melga, Éxito Yopal Centro, Éxito Expinal, Éxito Girardot Centro, Éxito Neiva La Toma, Éxito Unicentro Neiva, Éxito Unico Neiva, Éxito Autopista Simón Bolivar, Éxito Buenaventura, Éxito Ipiales, Éxito Pasto Centro, Éxito Popayan Centro, Éxito Palmeto, Éxito Palmira, Éxito Pasoancho, Éxito Carrera 8, Éxito Santa Marta, Éxito Valledupar, Éxito Calle 77, Éxito San Blas, Éxito Libertador, Éxito Univalledupar, Éxito Caucasia, Éxito Matuna, Éxito Lorica, Éxito Montería Centro, Éxito Sincelejo Centro, Éxito Tolú, Éxito Ibaué, Éxito Manizales, Éxito Tuluá, Éxito San Cancio, Éxito Armenia, Éxito Buga, Éxito Cristal, Éxito La Dorada, Éxito Pereira Centro, Éxito Ibagué Arkacentro, Éxito Belen, Éxito Envigado Centro, Éxito Gran Vía, Éxito La 33, Éxito Plaza 77 sur, Éxito Rionegro, Éxito Aranjuez, Éxito Bello Centro, Éxito Aventura, Éxito Carepa, Éxito Junin, Éxito Maracaibo, Éxito San Jerónimo, Éxito Indiana Mall, Éxito Bucaramanga Centro, Éxito Ocaña, Éxito Paseo del Puente, Exito Chapinero, Éxito Floresta, Éxito Alamos, Éxito Fontanar Chia, Éxito Calima, Éxito LA Felicidad, Éxito Niza, Éxito San Martín, Éxito Esperanza, Éxito Modelia.

Horarios Jumbo, Easy y Metro

Ampliaron sus horarios. Para Bogotá desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., con algunas excepciones como el Easy en Gaitán Cortés y Soacha, donde el horario de cierre es 10:00 p.m.

Cali, Palmira, Barrancabermeja: 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Horarios Alkosto

Las tiendas ubicadas en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Pereira tienen horario desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Las excepciones están en Sincelejo, donde se cierra a las 9:00 p.m. En Villavicencio la hora de apertura es 7:00 a.m., mientras que en Yopal la jornada del 19 de junio va de las 6:00 a.m. a las 8:00 p.m.