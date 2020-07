¿Qué pasa con el dinero que no se cobra del Ingreso Solidario?

¿Qué pasa si fue a cobrar el Ingreso Solidario y le dijeron que el dinero fue devuelto al Gobierno Nacional?, ¿perdió la ayuda?

Cuando los pagos del Ingreso Solidario se hacen a los hogares con cuenta de ahorros, no hay problema. Se queda allí, independiente de si pasan varios meses y no se retira. También ocurre lo mismo en algunas cuentas de trámite simplificado, por no decir que en la mayoría.

Los dineros del programa son para los beneficiarios y el estado se los garantiza. Nadie les quita la ayuda, ni el hecho de tener la plata “guardada”, con el fin de usarla en caso de extrema necesidad, bajo ninguna circunstancia pone en riesgo ese dinero. Por el contrario, una de las grandes preocupaciones que tiene el programa social es la llegada del auxilio a quienes más lo necesitan.

¿Fue a cobrar el Ingreso Solidario y le dijeron que no está el dinero?

Esta situación ha pasado y está muy relacionada con aquellas personas que reciben dinero en una modalidad especial de giro, bajo la cual se organizó la entrega de la ayuda durante el mes de junio por la Fase 3. Fue en la toma de municipios.

Las 4 entidades financieras que participaron de ese proceso (Bancolombia, Caja Social, MOVii y Bancamía) tenían plazos para hacerles llegar la ayuda a los hogares más necesitados. Transcurrido el tiempo, el dinero regresa al programa social. No se pierde.

En este caso el beneficiario que se quedó sin recoger el dinero debe esperar las nuevas indicaciones para saber cómo harán para entregarle los giros pendientes.

De acuerdo con Daniel Gómez Gaviria, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, “los recursos no salen del tesoro nacional, sino cuando se tiene el proceso de giros en marcha. Y las entidades reportan de vuelta la ejecución”. No existe forma ni caben sospechas relacionadas con pérdidas injustificadas de dinero.

¿Qué debe hacer alguien con giros pendientes?

Si estaba en el listado de beneficiados por la toma de municipios verifique la entidad financiera encargada de sus pagos y abran la cuenta digital allí. Si fue con Bancolombia, abran Ahorro a La Mano o Nequi (en caso de contar con un celular de acceso a internet).



Para Caja Social, Solución Amiga. Mientras tanto, Bancamía tiene su cuenta de trámite simplificado llamado “Platamía”. Finalmente, MOVii. Abran los productos allí y si ya lo hicieron no los vayan a cerrar. Ya saben que son beneficiarios, entonces en cualquier momento recibirán los giros pendientes.

¿Cuándo pagan el cuarto giro del Ingreso Solidario?

De acuerdo con el director del Departamento Nacional de Planeación, el cuarto giro del programa social Ingreso Solidario comenzará a partir de la última semana del mes de julio. La entidad responsable de los pagos es Prosperidad Social, que asume la administración del programa y actualmente también se encuentra en la etapa final para completar el empalme con el DNP.