Consultar Ingreso Solidario en el link válido de Bancolombia

Bancolombia es una de las entidades financieras más importantes del país e intermedia en el pago del Ingreso Solidario.

Este banco ofrece varias alternativas para la dispersión de pagos, dependiendo del tipo de beneficiario: Si tiene cuenta de ahorros o no está bancarizado. Incluso, si se trata de alguien que no cuenta con un teléfono celular para acceder a internet. Bancolombia cuenta con bastantes opciones y de hecho no es extraño que haya estado en varias fases del Ingreso Solidario.

Por otra parte, la entidad financiera dispone de un servicio especial, en el cual los clientes de Bancolombia pueden verificar con su cédula si son beneficiarios del Ingreso Solidario u otro tipo de programa del Gobierno Nacional.

Sin embargo, este tipo de consulta puede prestarse para confusiones si no se accede al único link válido del que dispone Bancolombia. Atentos porque la explicación les ahorrará una preocupación: Existen personas que hacen consulta y no salen como beneficiarios, cuando antes sí ocurría.

¿Cuál es el link válido de Bancolombia para el Ingreso Solidario?

Como lo hemos explicado ya, Bancolombia dispone de un único link para consultar con la cédula de ciudadanía si alguien es beneficiario del Ingreso Solidario. Ojo: Este procedimiento es válido para los clientes de Bancolombia.

Por ejemplo, si tienen cuenta de ahorros o productos tipo Nequi o Ahorro a La Mano. También si recibieron el Ingreso Solidario durante la toma de municipios, cuando cobraron en corresponsales bancarios de Bancolombia.

El link es: https://www.grupobancolombia.com/personas/alivios-financieros/subsidios/formulario-consulta

Allí el banco los invita a consultar si son beneficiarios de algún subsidio del Gobierno Nacional o entidades regionales entregado a través de Bancolombia. El único dato que se debe dejar es el número de la cédula en el campo dispuesto para ello. Rápidamente obtienen la respuesta.

¿Por qué ya no aparece en la consulta de Bancolombia?

Esta situación ocurre porque tal vez la persona está haciendo la consulta con su cédula en un link viejo de Bancolombia. Cuando se hace la indagación en el siguiente link les puede ocurrir: https://www.grupobancolombia.com/personas/alivios-financieros/subsidios/formulario-consulta_old

Si se fijan, esta url termina el “old”, que quiere decir “viejo”. Este link, que es válido y oficial del banco, de cualquier manera no se aconseja para saber si una persona aparece en la consulta del Ingreso Solidario.