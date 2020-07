Consejo para evitar que tenga pagos pendientes del Ingreso Solidario

Una recomendación que guarda relación con el número de teléfono celular registrado en el Ingreso Solidario, cuando creó su cuenta digital.

A varios beneficiarios les tocó esta situación:

Abren un producto digital y como no tenían teléfono celular lo hicieron a través del aparato de un familiar o amigo. Hasta aquí no hay problema porque las plataformas lo aceptan.



Es más, hay algunas como Daviplata y Ahorro a La Mano que dejan crear la cuenta desde una SIM Card, cuando el beneficiario no cuenta con un teléfono inteligente.

+ Link oficial que sirve para consultar si aparece en el Ingreso Solidario

+ Bancos que pagan Bogotá Solidaria en Casa e Ingreso Solidario

+ La única forma de averiguar si es beneficiario del Ingreso Solidario

Los pagos se hacen de esa forma y no hay nada que interrumpa el proceso, salvo que al cabo de un tiempo a ese beneficiario le aparezca la solución que tanto necesitaba. Adquirió un teléfono celular y quiere que todo el proceso para recibir el Ingreso Solidario se haga en su nuevo dispositivo.

¿Se puede cambiar de número?

De poder, sí. Pero es mejor hacerlo en caso que no comprometan el proceso actual de estar en el Ingreso Solidario.

Para el programa social es importante que las personas conserven sus cuentas porque ya tienen una base de datos numerosa (más de 2 millones y medio de hogares). Algún cambio, por pequeño que sea, con seguridad retrasará el proceso de pago de los giros que vienen en camino o si tiene pagos pendientes de meses atrás.

Otra de las razones por las cuales no se aconseja cambiar de cuenta en estos momentos, con un programa al que le quedan aún varios giros de aquí a diciembre, pasa por la verificación de la información.

Si alguien cambio de número celular, por simple que parezca, a Prosperidad Social le corresponde hacer todo el proceso para verificar la información porque se debe evitar al máximo que exista la suplantación de identidad.

Ingreso Solidario: Único link oficial para saber si es beneficiario

Por otra parte, se le recuerda a la ciudadanía que la única página oficial, con el link de consulta habilitado para saber si son beneficiarios de la ayuda solidaria, es https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Allí se encuentra disponible la opción que se llama “consulta de giros y beneficiarios en proceso” para ir y diligenciar el respectivo formulario de consulta. Quienes sigan accediendo al sitio de IngresoSolidario.dnp.gov.co se toparán con que no está habilitado el espacio para consultar con la cédula.

¿Cuándo es el cuarto giro del Ingreso Solidario?

La última in formación acerca del pago que debe llegar para el mes de julio indica que no sería en la última semana del mes, sino a comienzos de agosto. Así se reveló desde Prosperidad Social. Actualmente esta entidad finaliza todo lo relacionado con el proceso de empalme con el DNP.