Confirmado. Quinto y sexto Ingreso Solidario en Bancolombia

En la semana que inicia el 21 de septiembre Bancolombia ya confirmó pagos del quinto y sexto Ingreso Solidario.

Bancolombia es una de las entidades financieras que más hogares tiene asignados para la dispersión de pagos correspondientes al programa social del Ingreso Solidario. Aquí se cuentan hogares bancarizados (con cuenta de ahorros) y los que no lo estaban, pero abrieron productos digitales como Nequi y Bancolombia a La Mano, donde les llega el dinero de los pagos mensuales por $160.000.

Durante el mes de septiembre, en las primeras semanas Bancolombia hizo pagos del Ingreso Solidario también bajo la modalidad de giro; en otras palabras, pagos por ventanilla del subsidio, que se hacen a beneficiarios localizados durante las tomas de municipios o los reasignados, provenientes de otras entidades financieras donde tuvieron problemas.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) lo decidió así y también apoyan en este tipo de pagos otros bancos como Caja Social y el Banco Agrario.

Así mismo, se sabe que el Ingreso Solidario tiene un proceso especial de pagos para el mes de septiembre. A partir del 21 de este mes se inician los pagos del quinto y sexto giro (adelantado). Luego de unos días los beneficiarios que reciben el subsidio por giro recibirán confirmación para ir por el pago de septiembre.

¿Qué pasa si todavía tiene pendiente ese giro de Bancolombia?

En primer lugar cabe anotar que Bancolombia hizo pagos a no bancarizados (giros) en corresponsales bancarios desde el día 1 al 12 de septiembre. Esta es información oficial de la entidad financiera. Si por alguna razón hay familias que no lograron ir por el dinero o no se les notificó se recomienda hacer la consulta con la cédula en link oficial que sale en la página del Ingreso Solidario https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Además, hay que estar pendientes de los mensajes de texto o informaciones importantes que se originen en el programa. Si antes le dijeron que Bancolombia le paga, haga la consulta también con el link que tiene esta entidad financiera. No olvide tampoco que hay canales de atención como el chat, sucursal telefónica o sucursal virtual personas.

Bancolombia confirma fecha para quinto y sexto giro

De acuerdo con la entidad financiera, y en concordancia con el cronograma que tiene Prosperidad Social, a partir del 21 de septiembre Bancolombia inicia los pagos correspondientes al quinto y sexto giro del Ingreso Solidario.

No solo reciben el dinero los beneficiarios con cuenta de ahorros, sino también los que cuentan con productos como Nequi o A la Mano. Para saber si el dinero llegó deben verificar los saldos de sus cuentas o esperar el mensaje de texto, confirmando que el dinero se encuentra disponible.