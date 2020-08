Cómo revisar en el Banco Agrario si ya tiene el Ingreso Solidario

El Banco Agrario cumple una labor importante en el Ingreso Solidario como intermediario en pagos, principalmente en municipios.

Sin embargo, debido a algunas fallas en la web oficial que tiene la entidad bancaria, la consulta allí para el Ingreso Solidario (exclusivo para clientes) no es posible. Un detalle que de cualquier manera no es obstáculo para consultar si ya llegó el dinero del Ingreso Solidario.

Para entrar en contexto, el Banco Agrario tenía un link especial, al cual se accedía desde la página principal de la entidad. La persona solamente digitaba su número de cédula para recibir toda la información relacionada con el pago de su mensualidad en este programa social, que aporta $160.000 pesos mensuales a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.

¿Qué pasó con el link del Banco Agrario?

Está fallando. No sirve y ya van varias semanas así. No pierda el tiempo, tratando de encontrar alguna explicación, dado que oficialmente la entidad no dice nada al respecto. Más bien conviene revisar las alternativas de las cuales dispone para saber si ya llegó el nuevo pago del programa social.

La primera alternativa, bastante válida y útil, consiste en hacer la “llamada virtual” (CLIC AQUÍ). Un servicio en el cual se puede conocer el saldo de sus productos, últimos cinco movimientos, giros, depósitos especiales, peticiones de créditos, entre otros.

De esta forma las personas ya tienen un servicio que les permite conocer si ya llego el auxilio económico´, sin necesidad de salir de sus casas para evitar riesgo de contagios por COVID-19. Por otra parte, hay otras formas de averiguar por su saldo.

El Banco Agrario dispone de un correo electrónico, que es [email protected]. También aparece la línea nacional 01 8000 91 5000. En caso de residir en Bogotá puede marcar al (571) 594 8500.

¿Cuándo se acaba el cuarto pago del Ingreso Solidario?

De acuerdo con las estimaciones que se hacen de Prosperidad Social, la entidad encargada de administrar el programa social del Ingreso Solidario, el cuarto pago debe ir hasta la segunda o tercera semana del mes de agosto. Este es un proceso escalonado y gradual, que busca evitar las aglomeraciones de personas cuando asistan a los puntos de retiro para reclamar el dinero.