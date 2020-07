El Ingreso Solidario entró a ser manejado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS). ¿Esto implica cambios en el formulario de consulta?

La llegada del Departamento de Prosperidad Social (DPS) como la nueva entidad encargada de administrar el Ingreso Solidario trae consigo algunas modificaciones. Una de las más evidentes, lógicamente, tiene que ver con su página web oficial.

Los recursos de #IngresoSolidario están exentos de impuestos, no son ingresos no constitutivos de renta, inembargables y no podrán abonarse a obligaciones del beneficiario. Los hogares que reciban el recurso es porque lo necesitan y pueden tener esta tranquilidad. pic.twitter.com/TpwGRw3dPH

