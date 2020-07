El contacto telefónico o vía mensaje de texto es muy importante para el programa social del Ingreso Solidario en la identificación de beneficiarios.

Este programa social nació en medio de la pandemia y para ubicar a los hogares beneficiados el principal medio de comunicación es el teléfono celular. Bien sea por llamada o mensaje de texto, este contacto es clave.

Por esta razón, a medida que pasaron las primeras semanas después de entrar en acción, el Ingreso Solidario añadió una casilla especial para que los beneficiarios o ciudadanos que hicieran la consulta con la cédula dejaran consignado el número de contacto.

Una de las dificultades al momento de ubicar los beneficiarios que hacen falta por ser notificados acerca de su presencia en el Ingreso Solidario es el número de celular. Cuando los estaban buscando para hacerles la entrega de los giros y coordinar todo el proceso de bancarización (si son beneficiarios que no tienen cuenta de ahorros) llegó el problema. Los números no estaban actualizados o no correspondían a la persona enlistada.

Actualizar el número de celular para que lo llamen del Ingreso Solidario

La manera más sencilla, que es de gran ayuda y muy recomendada porque para eso se habilitó ese campo en especial, es mediante el formulario de contacto.

No solo es para dejar los datos relacionados con la cédula de ciudadanía; también existe el campo del número de celular. Si usted es beneficiario y no lo han llamado puede ser porque su número en la base de datos del DPS se encuentre desactualizada.

Registren ese número en la consulta de beneficiarios y también escriban al correo electrónico oficial del programa para hacer tal novedad.