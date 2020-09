Activarse en DaviPlata para recibir el Ingreso Solidario

Durante esta Fase del Ingreso Solidario, los beneficiados que no están bancarizados pueden acceder al beneficio a través de DaviPlata, de Davivienda.

Daviplata, servicio de cuenta digital, es aliado clave para el Ingreso Solidario en la dispersión de pagos. Así activa el producto.

Los beneficiarios del Ingreso Solidario asignados a Daviplata son hogares que, al momento de ser notificados sobre su presencia en el programa, estaban sin cuenta de ahorros. La forma de hacerles llegar la ayuda solidaria es mediante la creación de un producto digital, fácil de crear y mejor de administrar.

Es aquí, cuando las cuentas de trámite simplificado, caso Daviviplata, son muy importantes. La persona solo debe contar con su teléfono celular a la mano y bajar el aplicativo, en caso de tener un aparato con acceso a internet.

Si usted es beneficiario del Ingreso Solidario, no está bancarizado y la indicación que le dieron es hacer este proceso a través de DaviPlata, siga estas instrucciones.

La activación del producto DaviPlata, que es de los más importantes que tiene Davivienda, no es complicada. Miren:

No necesita tener cuenta de ahorros ni tarjeta débito

Es gratis, ya que non tiene cuota de manejo

El App de DaviPlata no consume plan de datos

DaviPlata se puede tener en cualquier tipo de celular

Si quiere saber cómo activarse lo invitamos a ver este video

Adicionalmente, DaviPlata también tiene para los ciudadanos que han sido notificados como beneficarios de algún programa del Gobierno un link para verificar si el pago se lo harán a través de Davivienda.

Reclamar Ingreso Solidario en DaviPlata

Si tiene un teléfono inteligente: Descargar la App, seleccionar tipo y número de documento. Debe seleccionar tomar la foto de la cédula. Diligenciar los campos de la fecha y el lugar de expedición del documento, número de celular y correo electrónico. Por SMS le enviaron un número de 6 dígitos que debe registrar, aceptar términos y condiciones.

También si su teléfono es un celular básico, aquí están las indicaciones: