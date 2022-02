Yerson Mosquera aún no se ha podido consolidar con el Wolverhampton debido a una delicada lesión muscular. El juvenil está con el equipo Sub-23.

Yerson Mosquera volvió a las canchas hace pocos días luego de una delicada lesión muscular que lo tuvo al margen durante casi cinco meses. El defensor de 20 años, surgido en Atlético Nacional, solo pudo jugar nueve minutos con el primer equipo. Sin embargo, el zaguero ya es figura con la categoría Sub-23.

Desde que obtuvo el alta médica y deportiva, Yerson Mosquera ha tenido dos apariciones oficiales con el Wolves Sub-23 que juega en la segunda división de la Premier League 2. Es decir que en su categoría, el elenco de los lobos está en la B, pero también participa en copas locales, tal como el elenco profesional.

