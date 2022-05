Yerry Mina vs. Kai Havertz, el duelo en el juego del Everton y Chelesea

El Everton logró ganar ante el Chelsea y sigue luchando por no descender y Yerry Mina fue uno de los protagonistas del juego de la Premier League.

Mina fue uno de los jugadores destacados en el partido entre Everton y Chelsea el triunfo conseguido por los ‘toffees’ le da una esperanza de quedarse en primer división. El defensor colombiano demostró “picardía” en el partido y además tuvo un enfrentamiento especial con Kai Havertz.

Yerry estuvo desde el primer minuto de juego y logró ser un líder defensivo en el Everton. A pesar de sus lesiones que lo alejaron en un tiempo de las canchas, el colombiano sigue ganándose un lugar en el equipo de Frank Lampard que pretende quedarse en la primera división del fútbol inglés.

Después del triunfo del Everton 1-0 ante Chelsea el equipo ‘Azul’ de Liverpool se ubica en la posición 18 de la Premier League con 32 puntos. El equipo en el que juega Mina tiene una ventaja de 10 puntos ante el Watford que tiene 22 unidades y que actualmente es uno de los equipo descendidos al igual que el Norwich.

Momento Out of Context de Yerry Mina vs Chelsea. 😂 pic.twitter.com/1rFy9ZH1Jb

— Juanes Vallejo 🎙 (@JuanesVallejo_) May 1, 2022