Otra puerta cerrada para Johan Mojica en el mercado

Mucho de lo que se habló sobre Johan Mojica en el mercado de fichajes va descartándose. Primero lo de FC Barcelona y ahora esto. Eligieron ir por un brasilero.

Tras su segunda temporada en Elche CF, destacándose en buena parte de los partidos y llamando la atención de diferentes equipos, al lateral izquierdo de la Selección Colombia se le mencionó como opción de varios equipos para el 2022-23. Por ahora sigue en el mismo equipo. Nada de lo que se rumoreó ha sucedido. Todo lo contrario. Ha ido descartándose poco a poco. Así que lo más cercano para él en este momento es la permanencia en el equipo con el que viene de jugar 34 partidos en la campaña anterior.

Los equipos que han descartado el fichaje de Johan Mojica

FC Barcelona. A él lo relacionaron con el cuadro catalán. De hecho el diario Mundo Deportivo le dedicó un espacio hace una semana. Lo mencionaron como una posibilidad “low cost” para el elenco catalán en la intención de ir en busca de un lateral izquierdo. Al respecto hubo consulta para el DT, Xavi Hernández, quien rápidamente descartó esa posibilidad sin llegar a mencionar su nombre.

Le consultaron: ¿Ha pensado en algún jugador colombiano para hacer parte de la plantilla del Barcelona? Y el DT respondió: “No, este año no. Con sinceridad, no. Sí que quise fichar a Juan Cuadrado en mi época del Al Sadd. Incluso llegué a hablar con él, pero por ahora no tenemos ningún jugador colombiano en mente para para esta temporada”. Así que no hay chances con Johan Mojica. Al menos por ahora. Van por César Azpilicueta o Marcos Alonso.

Y en el caso de Sevilla FC, el nombre elegido que se filtró recientemente para reforzar su plantilla no es el del colombiano. Van por el brasilero Alex Telles, hombre con presente en Manchester United. El jugador ya fue citado a exámenes médicos en territorio español. Se le menciona como el segundo fichaje que tendrá la escuadra para el 2022-23. Mientras tanto, Johan Mojica sigue en Elche.

La otra posibilidad de Johan Mojica en el mercado de fichajes

Aparte de lo que se ha mencionado sobre el Barcelona (versión de prensa), al caleño se le menciona como posibilidad en Atlético de Madrid. Es un jugador con contrato vigente en Elche. Va hasta 2024. Tiene una cláusula de rescisión de poco más de 5 millones de euros. Eso es lo que debería pagar el equipo que lo quiera. Por ahora el cuadro catalán no es. Él se mantiene en Elche.