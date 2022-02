Números que califican de “sensacional” el partido de Luis Díaz

Liverpool ganó por 6-0 en Anfield. Luis Díaz fue titular. No marcó ni asistió, pero fue ovacionado y dejó unas cifras admirables. ¡Un ítem al 100%!

Las publicó Squawka Football en sus redes sociales. Se trató, sin duda, de otra magnífica presentación del colombiano con los Reds. Fue su quinto con el elenco que dirige Jürgen Klopp y el tercero en el que hizo parte del 11 titular. ¡La rompió! Dejó un par de jugadas admirables. Los asistentes se lo valoraron. Terminó saliendo en el segundo tiempo con otra importante ovación.

100% de duelos aéreos ganadores

94% de precisión en los pases

68 toques

47 pases intentados

44 pases completados

9 duelos ganados (la mayoría)

7 toques en el área

7 regates intentados (el que más hizo)

5 regates completados

3 duelos ganados (el que más ganó).

100% aerial duels won 94% pass accuracy 68 touches 47 passess attempted 44 passes completed 9 duels won (=most) 7 touches in the opp box 7 dribbles attempted (most) 5 dribbles completed 3 duels won (most) 2 final third entries

Luis Diaz's game by numbers vs. Leeds:

Luis Díaz le dejó su lugar al belga Divock Orogi en medio de una ovación espectacular. Empezó desde que se mostró el número 23 avisando su salida. Él se tomó algunos segundos para retirarse. Lo hizo con paciencia y respondiendo a los aplausos con otros para la afición. ¡Tremendo! La afición local se hizo sentir con su cariño hacia él.

Another huge ovation, this time for Luis Diaz as he’s replaced by Divock Origi. Another bright performance from the Colombian tonight.

What a player Liverpool have got on their hands. pic.twitter.com/qJEx9AWlKp

— Keifer MacDonald (@KeiferMacd) February 23, 2022