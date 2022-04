Nuevo gol de Chicho Arango en la MLS. Uno más y van…

Nuevamente Chicho Arango se hizo presente con gol para Los Angeles FC. Ahora hizo el primero en el 3-1 sobre Sporting Kansas.

Ese fue su segundo en 7 jornadas que lleva la competencia en 2022. ¡Son líderes! Con el triunfo de este domingo, el equipo que también contó con Jesús Murillo en el juego, llegó a 16 puntos en la tabla de posiciones. Es el que más puntos tiene junto a Philadelphia Union. Ganan la posición por la diferencia de gol (+10 contra +7).

Lo anotó de cabeza a los 44 minutos tras asistencia de Mamadou Fall. El balón le quedó en soledad dentro del área para definir frente al arquero Timothy Melia cuando el marcador estaba 0-1 en contra. Ahí no falló. Fue determinante. Lo impactó con la cabeza e igualó las acciones.

Fue su segundo gol oficial del año y el número 16 que logra con el equipo al que llegó procedente de Millonarios. Jugó 24 partidos para sumar tal cifra. El 2021 lo cerró con 14 anotaciones en 17 juegos. Ahora lleva 2 en 7. Está consolidado como goleador del equipo. Poco a poco va retomando el nivel que tuvo en sus primeros meses con el equipo. En el 2022 ha sido titular en 3 ocasiones.

Chicho Arango with the equalizer for @LAFC just before the break! pic.twitter.com/5l7zBThFoA

— Major League Soccer (@MLS) April 17, 2022