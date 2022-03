¿Morelos podría ser el máximo goleador de la Europa League?

Alfredo Morelos ya supero a Falcao García como el máximo goleador sudamericano en la Europa League y está en el tercer lugar del ranking.

El delantero colombiano se encuentra en su mejor momento como futbolista del Rangers FC. El Bufalo como es conocido Morelos, consiguió anotar su gol 32 en la historia de la Europa League frente al Estrella Roja.

Con el segundo gol del encuentro anotado al minuto 15 del primer tiempo Alfredo Morelos se ubicó en la tercera posición del ranking superando a su compatriota Radamel Falcao García que se encuentra de cuarto.

+Alfredo Morelos: nuevo gol histórico en la Europa League

+¿Otro equipo de la Liga BetPlay con estadio propio?

Alfredo Morelos nacido en Cereté y con 25 años ya hizo historia en el fútbol europeo, pero podría conseguir una marca histórica de seguir en la competición, pues está a 6 goles de llegar al primer lugar en el que se encuentra Henrik Larsson exjugador sueco que lidera el listado de goleadores.

Morelos está a solo dos anotaciones de Klass-Jan Huntelaar para alcanzar el segundo lugar. El exjugador tiene 34 goles a su favor. El partido de vuelta por la Europa League entre Estrella Roja y Rangers será el próximo jueves 17 de marzo a las 12:45 p.m.

Rangers were the night’s big winners, while Atalanta and Sevilla were among those to prise first-leg leads… ✅#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 10, 2022