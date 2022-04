Luis Sinisterra: los reconocimientos no paran

El buen momento que vive Luis Sinisterra con el Feyenoord ha sido reconocido por parte de la Europa Conference League después del último partido jugado,

La actualidad de algunos futbolistas colombianos en el mundo sigue siendo noticia. Los buenos comentarios de la prensa y el mundo del fútbol para jugadores como Luis Díaz, Alfredo Morelos, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra, no se detienen. Este último siguen siendo figura con la camiseta del Feyenoord en uno de los campeonatos más importantes de Europa.

El colombiano fue nominado para ser el jugador de la semana en la Europa Conference League después de su presentación en el partido contra el Marsella. Su gol en el 20 del juego fue importante para recomponer el camino y el equipo pudiera ganar, además también estuvo presente con una asistencia.

Luis Sinisterra compitió contra Ademola Lookman, Lorenzo Pellegrini y Cyriel Dessers. El Feyenoord jugará el partido de vuelta de la semifinal del campeonato el próximo jueves 5 de mayo y espera conseguir el paso a la final.

The nominees are in 🤩 Who’ll get your vote after their semi-final display? 🗳️

🌟 Luis Sinisterra

🌟 Ademola Lookman

🌟 Lorenzo Pellegrini

🌟 Cyriel Dessers#UECL | #UECLPOTW | #Laufenn

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 28, 2022