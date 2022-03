Luis Muriel, uno de los mejores jugadores de la temporada 2020/21

Luis Fernando Muriel y su buen momento en el fútbol italino lo llevaron a estar en el mejor equipo de la temporada junto a Cristiano Ronaldo.

El delantero de la Selección Colombia fue eligido por la asociación de futbolistas de Italia como uno de los jugadores del once ideal en los que se encunetran el portugues Cristiano Ronaldo y grandes figuras del fútbol europeo. Este equipo hace referencia a la temporada 2020/21.

Luis Muriel ha sido importante para el Atalanta en el úlimo tiempo y es uno de los utbolistas más destacados en la Seria A. El atlanticense fue llamado por Reinaldo Rueda para jugar los últimos dos partidos de la ‘Tricolor’ en las Eliminatorias, para jugar frente a Bolivia y Venezuela.

La temporada anterior fue una de las más fructiferas para Muriel, pues 23 goles entre la Liga Italiana y la Copa de ese mismo país dan el aval para que el delantero se codee con jugadores como CR7 y Lukako en la delantera de ese equipo ideal.

+Eliminatorias: ¿Cuándo se juegan y cuáles son los enfrentamientos?

+Bajas de Independiente Santa Fe para enfentar al Atlético Bucaramanga

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Stefan de Vrij; Alessandro Bastoni, Theo Hernández, Nicoló Barrella, Francks Kessie; Federico Chiesa; Luis Fernando Muriel; Romelu Lukako y Cristiano Ronaldo.

Luis #Muriel nella TOP 11 2020/21 dell’AIC! 🏅 Congratulazioni, Lucho! 👏@Luisfmuriel09 has been named in the 2020/21 TOP 11 by @assocalciatori! 🕺🏽 Truly deserved, Lucho! 👏#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/jL3DBsH7db

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 21, 2022